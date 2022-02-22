Yurt dışına ortaöğretim mezunu kadın ve erkek işçi aranıyor! Başvurular İŞKUR'a! Polonya'da çalışma hayali olanlara müjde! Aylık 600-700 Euro...

İşkur her dönem yurt içi güncel iş ilanları yayımlıyor. Son olarak yurt dışı için yeni iş ilanı yayımladı. İlanda Polonya'da çalıştırmak üzere işçi arandığı belirtildi. 18 yaşını geçen herkes başvuru yapabilir. Farklı ülkede çalışma hayali kuran vatandaşlar yüksek maaşla Polonya'ya işçi olarak gidecek. Hem kadın hem de erkek toplam 15 kişi alınacak. Başvuru yapmak isteyenler özgeçmişlerini İŞKUR'da belirtilen insankaynaklari@biraygida.com adresine gönderecek. En az ortaöğretim diploması isteniyor. İşte tüm detaylar...