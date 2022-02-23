Sudan ucuz fiyat: Ayda 392,87 TL ödeme + 240 ay vade imkanı! TOKİ'den 117 bin TL'ye 2+1 daire! Bu devirde baba oğluna yapmaz!

TOKİ 117.860,05 TL, 131.284,61 TL, 140.437,72 TL'ye daire satıyor. 'Bu devirde baba oğluna yapmaz!' dedirten fırsat! Balıkesir, Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Sinop, Trabzon illerinde yer alan 2+1, 3+1 konutlar satışa çıkıyor. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan konut satışı ilanlarından en dikkat çeken ise en ucuz fiyatlısı 117.860,05 TL'lik 2+1 daire oldu. TOKİ bu daire için 180 ve 240 vade imkanı sunuyor. Peşinat tutarı ise 14.143,21 TL - 23.572,01 olarak değişiyor. İşt e detaylar...