Sudan ucuz fiyat: Ayda 392,87 TL ödeme + 240 ay vade imkanı! TOKİ'den 117 bin TL'ye 2+1 daire! Bu devirde baba oğluna yapmaz!
Ev almak isteyenler TOKİ'den belirli bir peşinat karşılığında kuralı ve ya açık arttırma yöntemi ile konut sahibi olabiliyor. TOKİ her dönemde Türki'yenin farklı illerindeki projeleri il binlerce kişiyi ev sahibi yapıyor. Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte yeni ilanlar da gün yüzüne çıktı. 2022 yılında peş peşe ucuza daire ilanları yayınlandı. Ancak bu sonuncusu göz kamaştırdı. Başvuruların kimi başladı, hatta bitiyor bile, kimi ise henüz başlamadı. Elinizi çabuk tutun. İşte il il TOKİ güncel, yeni konut satış ilanları...
TOKİ 117.860,05 TL, 131.284,61 TL, 140.437,72 TL'ye daire satıyor. 'Bu devirde baba oğluna yapmaz!' dedirten fırsat! Balıkesir, Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Sinop, Trabzon illerinde yer alan 2+1, 3+1 konutlar satışa çıkıyor. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan konut satışı ilanlarından en dikkat çeken ise en ucuz fiyatlısı 117.860,05 TL'lik 2+1 daire oldu. TOKİ bu daire için 180 ve 240 vade imkanı sunuyor. Peşinat tutarı ise 14.143,21 TL - 23.572,01 olarak değişiyor. İşt e detaylar...
TOKİ YAPTI YAPACAĞINI 117.860,05 TL'YE DAİRE
Konya'da bulunan bu dairenin fiyatı yalnızca 117.860,05 TL. TOKİ Konya ili, akören ilçesi, 3. etap 219 adet konut, 1 adet 3 dükkanlı ticaret merkezi projesi kapsamında 2+1 daireyi 117.860,05 TL'ye satıyor. Detaylar görselde.
TRABZON TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ: 21.02.2022 - 25.02.2022
SATIŞ GRUBU: Orta Gelir
SATIŞ TÜRÜ: Kuralı Satış