Herkese erken emekli olma müjdesi geldi! Bu 3 şartı taşıyanlar 2 ve 6 yıl erken emekli olacak! Gözler oradaydı!

Erkeklerde iki seneye kadar erken emeklilik şansının sunulduğu askerlik borçlanması ise milyonlarca çalışan amacıyla umut oldu. Söz hususu teknik ile askerliğini sigortalı olarak çalışmaya başlamadan evvel yapan ve altı aylık askerlik borçlanması seçeneğinden yararlanan vatanaşlar normalden 2 sene daha erken emekli olabilecek. Askerlik borçlanması şartlarını taşıyan bütün erkek sigortalı çalışanlar bu haktan yararlanabilirler.