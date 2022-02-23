Herkese erken emekli olma müjdesi geldi! Bu 3 şartı taşıyanlar 2 ve 6 yıl erken emekli olacak! Gözler oradaydı!
Erken emekli olmak isteyenler hedefiyle yeni yıldan öncesinde SGK tarafından fazlası fırsat sunulmaya devam ediyor. Türkiye'nin gündeminde sık sık bir tartışma konusu olan erken emeklilik konusu, SGK'nın alternatif çözümleri ile mağduriyetlerin giderilmesini sağlıyor. İlgili mevzuat kapsamında, sigortalı kişinin çalışma hayatına belirli nedenlerle ara verdiği dönemler bağlamında borçlanma yoluna gidilebilecek. Erkekler askerlik borçlanması ile bu haktan yararlanabilirken, kadınlarda ise doğum borçlanması imkanı 6 yıla kadar erken emekli olabilme şansı tanıyor. İşte erken emeklilik bağlamında bilinmesi gereken tüm detaylar.
Erkeklerde 2 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi Var
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan erken emekli olmak isteyen vatandaşlar amacıyla çoğu seçenek teknik sunuluyor.
Erkeklerde iki seneye kadar erken emeklilik şansının sunulduğu askerlik borçlanması ise milyonlarca çalışan amacıyla umut oldu. Söz hususu teknik ile askerliğini sigortalı olarak çalışmaya başlamadan evvel yapan ve altı aylık askerlik borçlanması seçeneğinden yararlanan vatanaşlar normalden 2 sene daha erken emekli olabilecek. Askerlik borçlanması şartlarını taşıyan bütün erkek sigortalı çalışanlar bu haktan yararlanabilirler.
Kadınlar 6 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi!
SGK doğrultusundan kadınlar amacıyla de askerlik borçlanmasına benzer erken emeklilik fırsatları sunuluyor. Doğum borçlanması ile 3 çocuğa kadar 2160 gün prime göre toplamda 6 seneye kadar bir erken emeklilik talihi oluşturulabiliyor.
Erken Emeklilikten Herkes Yararlanabilecek
SGK içeriğinde sigortalı olarak çalışan ve borçlanma yöntemleri amacıyla lüzumlu şartları gerçekleştiren bütün kişilerin erken emeklilik fırsatından yararlanması sağlanacak.
Öte yandan emeklilik yaşı gelmeden de kişilerin SGK alakalı birimlerine başvurularını yaparak, askerlik ya da doğum borçlanması gibi seçenekleri kullanarak erken emekli olması sağlanabilir
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