Yurt dışına açılana destek çok! Yeşil pasaport, şirket alma desteği, ofis-mağaza ve depo desteği
Dünyaya açılmak devlet destekleriyle kolaylaşıyor. Yurt dışında şirketleşmek, var olan şirketine yurt dışında şube açmak, markasını bir dünya markası haline getirmek ya da yurt dışında müşteri bulmak isteyen kişilere Ticaret Bakanlığı pek çok destek sağlıyor. İşte bazı destekler...
30.11.2021 07:01
- Son Güncelleme: 30.11.2021 07:01
İşini dünyaya açmak isteyenlere devlet de destek oluyor. Ticaret Bakanlığı; marka tescili, ürün geliştirme, tanıtım, kira, seyahat, danışmanlık gibi pek çok alanda firmalara nakdi destek sağlıyor...
MARKA TESCİL DESTEĞİ
Markasını yurt dışında tescil ettirmek isteyenlerin masraflarının önemli bölümü karşılanıyor. 4 yıl boyunca destek alınabiliyor. Yıllık 50 bin dolara kadar destek sunuluyor. Tescil için gerçekleştirilen her bir harcamanın yüzde 50-60 ya da 70'i destek olarak alınıyor. Bu oran firmanın bulunduğu yer ve markanın tescil ettirildiği ülkeye göre değişiyor.
TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ
Türk Ticaret Merkezleri'nde ofis ve depo veriliyor, kira bedelinin 4'te 3'ü karşılanıyor, hukuki ve mali danışmanlık hizmetleri ücretsiz sunuluyor.