Asgari ücretliler bugüne dikkat! Yeni rakam çıkabilir: Yüzde 25 olursa net ücret 3532 TL olacak
2022'de geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantı yarın. Zam oranının bu toplantıda belirleneceği beklentisi büyük. Yeni ücret için hem zam hem de destek formülleri masada...
30.11.2021 07:01
- Son Güncelleme: 30.11.2021 07:01
İşçi sendikalarının zam oranın ilk toplantıda belirlenmesi konusundaki çağrısına, Çalışma Bakanlığı ile işveren sendikasından da olumlu sinyal geldi. Gözler, yarınki toplantıya çevrildi. Yeni asgari ücret için hem zam hem de destek formülleri gündemde.
Merkez Bankası'nın 2021 yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 18.4. Bu çerçevede yeni asgari ücret için yüzde 25 formülü gündeme geliyor.