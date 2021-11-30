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Asgari ücretliler bugüne dikkat! Yeni rakam çıkabilir: Yüzde 25 olursa net ücret 3532 TL  olacak

2022'de geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantı yarın. Zam oranının bu toplantıda belirleneceği beklentisi büyük. Yeni ücret için hem zam hem de destek formülleri masada...

30.11.2021 07:01 - Son Güncelleme: 30.11.2021 07:01
Asgari ücretliler bugüne dikkat! Yeni rakam çıkabilir: Yüzde 25 olursa net ücret 3532 TL  olacak

Milyonların gözü-kulağı, 2022'de geçerli olacak asgari ücret tutarına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın yapıyor.

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Asgari ücretliler bugüne dikkat! Yeni rakam çıkabilir: Yüzde 25 olursa net ücret 3532 TL  olacak

İşçi sendikalarının zam oranın ilk toplantıda belirlenmesi konusundaki çağrısına, Çalışma Bakanlığı ile işveren sendikasından da olumlu sinyal geldi. Gözler, yarınki toplantıya çevrildi. Yeni asgari ücret için hem zam hem de destek formülleri gündemde.

Asgari ücretliler bugüne dikkat! Yeni rakam çıkabilir: Yüzde 25 olursa net ücret 3532 TL  olacak

2 ORAN KONUŞULUYOR
Önceki yıllardaki artışlara bakıldığında genel olarak asgari ücretin enflasyonun 6-7 puan üzerinde belirlendiği görülüyor.

Asgari ücretliler bugüne dikkat! Yeni rakam çıkabilir: Yüzde 25 olursa net ücret 3532 TL  olacak

Merkez Bankası'nın 2021 yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 18.4. Bu çerçevede yeni asgari ücret için yüzde 25 formülü gündeme geliyor.

Asgari ücretliler bugüne dikkat! Yeni rakam çıkabilir: Yüzde 25 olursa net ücret 3532 TL  olacak

Ancak yüzde 30 artış oranı da telaffuz ediliyor. Eğer asgari ücretin zam oranı yüzde 25 olursa net ücret 3 bin 532 lira 38 kuruşa, brüt ücret 4 bin 471 lira 88 kuruşa çıkacak.

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