Hemen 5 bin TL desteğinizi alın! Devlet AB ile birlikte düzenliyor: Çalışan anneye 5 bin TL bakıcı desteği
Çalışma hayatında olan binlerce kadının en büyük sorunlarından biri de bakıcı... Artan bakıcı ücretlerinin ardından çalışan anneleri ilgilendiren 'bakıcı desteği' projesinde verilen hibe destekleri zamlandı. Önümüzdeki yıl çalışan anneler, hükümetin AB ile birlikte finanse ettiği destek programından ayda 375 euro (5.400 TL) alabilecek.
SABAH'ta yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Avrupa Birliği destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında, eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler (çalışan anne desteği) ve 0-36 aylık çocuk bakımı alanında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sertifikası almış kadınlar (Bakıcı Eğitim Teşviki) bu destekten yararlanabiliyor.
375 EUROYA ÇIKACAK
Çalışan Anne Desteği, şu anda 325 euro olarak ödeniyor. Özel gereksinimli annelere ise aylık 375 euro ödeme yapılıyor. Gelecek yıl ise destek tutarı 375 euroya (5.400 TL) çıkacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, küçük çocuğu olan annelerin iş hayatından ayrılmamalarının hedeflendiğini belirterek, pandemi döneminde de hibe desteğinin sürdüğünü ifade etti.
Bakan Bilgin, kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla Türkiye ile Avrupa Birliği tarafından karşılanan projesi kapsamında "Çalışan Anne Desteği" ve "Bakıcı Eğitim Teşviki" bileşeni altında ödeme yapıldığını söyledi.