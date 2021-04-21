A101 22 Nisan aktüel kataloğu! Birbirinden iddialı indirimli ürünler raflarda! Dev ucuzluk fırsatı kapınıza kadar geldi!
A101 22 Nisan aktüel kataloğu bu hafta yine birbirinden iddialı ürünler yer aldı. En çok ziyaret edilen marketler zincirinde belirli tarih aralığında çok çeşitli kategori ürünlerde birbirinden güzel indirimler ön plana çıkıyor. İndirimli ürünler arasında, Toshiba 58" Ultra HD Smart Led Tv, Xiaomi Yürüyüş Bandı, Huawei Y5 2019 Cep Telefonu, Roomba 606 Robot Süpürge, Piranha Akıllı Drone, Triathlon Işıklı Scooter, Homend Pottoman Türk Kahvesi Makinesi, FLAVEL Bulaşık Makinesi, Arzum Steamporo Seramik Tabanlı Ütü, Taç Aksu Tava Sahan Seti dikkat çekti. Ayrıca 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel pek çok indirim de yer aldı. İşte birbirinden hesaplı A101 22 Nisan aktüel ürünler kataloğu!
21.04.2021 23:39
- Son Güncelleme: 21.04.2021 23:39
A101 22 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu! Heyecanla beklenen A101 22 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. A101 22 Nisan aktüel kataloğuyla raflarda yerini alacak olan ürünlerin listesi merak edilip araştırılıyor. A101'de bu hafta teknoloji ürünleri dikkat çekerken Huawei Y5, Xiaomi WPA1F PRO Yürüyüş Bandı, Piranha Esnek Telefon ve Tablet Tutucu, GoSmart Kulak İçi Kulaklık, Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, Ovo Uydu Alıcılı Android Smart LED TV ürünleri dikkat çekti. İşte en uygun fiyatlarla 22 Nisan Perşembe a101 aktüel kataloğu!