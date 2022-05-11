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Haberler Ekonomi Yükselişi baş döndürecek, fırtına kopacak! ABD enflasyonu ile dolar, altın, bitcoin ne olur? Dolar ve altın kahini olarak bilinen İslam Memiş'ten bomba yorum!

Yükselişi baş döndürecek, fırtına kopacak! ABD enflasyonu ile dolar, altın, bitcoin ne olur? Dolar ve altın kahini olarak bilinen İslam Memiş'ten bomba yorum!

Dolar ve altın kahini olarak bilinen İslam Memiş'ten bomba yorum geldi. Dolar ve altında özellikle son günlerde yaşanan dalgalanmaların ardında piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor. Dolar 15,32 seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın ise 910 TL seviyelerinde işlem görmeye başladı. Bu kapsamda piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından dolar ve altındaki yükselişin nedeni merak konusu oluyor. Öte yandan Bitcoinde yaşanan ani düşüş "Bugüne kadar böylesine şahit olunmadı!" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son gelişmelerin hemen sonrasında dolar, euro, kripto para, altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki, altın yükselir mi, düşer mi? Dolar enflasyon verilerinin ardından ne kadar oldu? İşte piyasaya dair son gelişmeler ve uzman yorumu!

takvim.com.tr
11.05.2022 11:27 - Son Güncelleme: 11.05.2022 11:30
Yükselişi baş döndürecek, fırtına kopacak! ABD enflasyonu ile dolar, altın, bitcoin ne olacak? Dolar ve altın kahini olarak bilinen İslam Memiş’ten bomba yorum!

ABD enflasyon verilerinin gündemde olması sebebiyle gözler dolar, altın fiyatlarına çevrildi. İslam Memiş dolar ve altın yorumları, piyasalardaki gelişmeleri merak edenler tarafından araştırılıyor. Döviz kurları ve altın fiyatlarında özellikle Mayıs ayının başından itibaren yaşanan dalgalanma herkesin dikkatini çekiyor. Kripto paralarda da son dönemlerde büyük bir düşüş görülüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının ons fiyatlarında yükseliş yaşanacağını ifade ederek dolarla ilgili zirveler gelebilceğini söyledi.

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Yükselişi baş döndürecek, fırtına kopacak! ABD enflasyonu ile dolar, altın, bitcoin ne olacak? Dolar ve altın kahini olarak bilinen İslam Memiş’ten bomba yorum!

GRAM VE ONS ALTIN

Gram altının mayısın ilk haftasını yükselişle tamamladığını söyleyen Memiş, "Temmuz ve haziranda önce 1000 lira, devamında 1200 ve yılın tamamında yükselişlerin 1450 lira seviyesine ulaşacağını öngörüyorum" dedi.

Yükselişi baş döndürecek, fırtına kopacak! ABD enflasyonu ile dolar, altın, bitcoin ne olacak? Dolar ve altın kahini olarak bilinen İslam Memiş’ten bomba yorum!

Ons altın için de değerlendirmede bulunan İslam Memiş, "Daha önce de belirttiğim gibi burada kontrollü bir mekanizma var. Merkez bankaları emtia fiyatlarını bilerek ve isteyerek baskılıyor. Enflasyon ve faiz arttırma süreci. Bundan dolayı yaptıkları her şey tamamen kontrollü. 1880-1980 dolar bant aralığında gezmeye devam ediyor. Bunun dışına çıkartmıyorlar.

Yükselişi baş döndürecek, fırtına kopacak! ABD enflasyonu ile dolar, altın, bitcoin ne olacak? Dolar ve altın kahini olarak bilinen İslam Memiş’ten bomba yorum!

Ama yıl içinde bu bant aralığının dışına çıkacağını tahmin ediyorum. Özellikle 2 bin 150 dolar seviyesi öngörümde herhangi bir değişiklik yok" şeklinde konuştu.

Yükselişi baş döndürecek, fırtına kopacak! ABD enflasyonu ile dolar, altın, bitcoin ne olacak? Dolar ve altın kahini olarak bilinen İslam Memiş’ten bomba yorum!

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