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Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! 1.298,63 TL tutarında aylık veriliyor! Yılda 4 kere ödeme yapılacak! Temmuz ayında bir zam daha geliyor

Gözler oradaydı! 1.298,63 TL tutarında aylık veriliyor! Yılda 4 kere ödeme yapılacak! Temmuz ayında bir zam daha geliyor

1.298,63 TL tutarında aylık veriliyor! Yılda 4 kere ödeme yapılacak! Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren ve engel hali ya da yaşlılık hali nedeni ile kendi bakımlarını yapamayan vatandaşlara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan destek haberi geldi. Kurum, yaşlı ve engelli projeleri kapsamında hem nakdi olarak hem de fiziksel olarak yardımların yapılacağını duyurdu.

takvim.com.tr
12.05.2022 09:00 - Son Güncelleme: 12.05.2022 09:00
Gözler oradaydı! 1.298,63 TL tutarında aylık veriliyor! Yılda 4 kere ödeme yapılacak! Temmuz ayında bir zam daha geliyor

Türkiye genelinde yaşayan ve çeşitli faktörler çerçevesinde mağduriyet durumu oluşmuş olan vatandaşlara, devletin birçok kurumu aracılığı ile yardım eli uzatılmaktadır. İlgili gruplarda yer alan vatandaşlara destek olan kurumların başında ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gelmektedir.

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Gözler oradaydı! 1.298,63 TL tutarında aylık veriliyor! Yılda 4 kere ödeme yapılacak! Temmuz ayında bir zam daha geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20'ye yakın sosyal yardım modeli ile ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaşım sağlamakta ve ilgili yardımlarını hem de nakdi olarak hem de diğer başlıklar altında hizmete sunmaktadır.

Gözler oradaydı! 1.298,63 TL tutarında aylık veriliyor! Yılda 4 kere ödeme yapılacak! Temmuz ayında bir zam daha geliyor

Bu kapsamda bakanlık tarafından geliştirilmiş sosyal yardım modellerinden birkaçı da yaşlı ve engelli olan bireyleri yakından ilgilenmektedir.

Gözler oradaydı! 1.298,63 TL tutarında aylık veriliyor! Yılda 4 kere ödeme yapılacak! Temmuz ayında bir zam daha geliyor

Bakanlık, geliştirmiş olduğu yardım modelleri aracılığı ile kendi bakımını yapamayan ve hem fiziksel hem de nakdi olarak yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara, hizmet sunmaktadır.

Gözler oradaydı! 1.298,63 TL tutarında aylık veriliyor! Yılda 4 kere ödeme yapılacak! Temmuz ayında bir zam daha geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı ve Engelli Bakım Projeleri (Vefa Projeleri)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Yaşlı ve Engelli Bakım Projeleri" başlığı altında ilgili gruplarda yer alan vatandaşlara hizmet sunmaktadır.

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