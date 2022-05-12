Gözler oradaydı! 1.298,63 TL tutarında aylık veriliyor! Yılda 4 kere ödeme yapılacak! Temmuz ayında bir zam daha geliyor
1.298,63 TL tutarında aylık veriliyor! Yılda 4 kere ödeme yapılacak! Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren ve engel hali ya da yaşlılık hali nedeni ile kendi bakımlarını yapamayan vatandaşlara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan destek haberi geldi. Kurum, yaşlı ve engelli projeleri kapsamında hem nakdi olarak hem de fiziksel olarak yardımların yapılacağını duyurdu.
12.05.2022 09:00 - Son Güncelleme: 12.05.2022 09:00
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20'ye yakın sosyal yardım modeli ile ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaşım sağlamakta ve ilgili yardımlarını hem de nakdi olarak hem de diğer başlıklar altında hizmete sunmaktadır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı ve Engelli Bakım Projeleri (Vefa Projeleri)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Yaşlı ve Engelli Bakım Projeleri" başlığı altında ilgili gruplarda yer alan vatandaşlara hizmet sunmaktadır.