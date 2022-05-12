Gözler oradaydı! 1.298,63 TL tutarında aylık veriliyor! Yılda 4 kere ödeme yapılacak! Temmuz ayında bir zam daha geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20'ye yakın sosyal yardım modeli ile ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaşım sağlamakta ve ilgili yardımlarını hem de nakdi olarak hem de diğer başlıklar altında hizmete sunmaktadır.