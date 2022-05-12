Bu hafta 20-55 yaş arası 110.000 işçi alınacak! MAYIS 2022 İŞKUR ilanlar: 4.254- 5.000 TL maaş verilecek! 130 günde 490 bin kişi işine yerleşti!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yayınlanmış işçi ve personel alımı ilanlarına göre kamuya ve özele 110 bin vatandaş alınacak. 2022 yılının ilk 130 gününde toplam 490 bin kişi işine yerleşti. 82 il için aciliyetle duyuruldu. Bu hafta 110 bin işçi aranıyor.Bu tarafta birtakım kadrolarda pek çok personel alımı yapılırken ilanların detayları da belli oldu. Genellikle KPSS koşulu olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları amacıyla arama motorlarında yoğun bir ilgi var. İşte 2022 Mayıs ayı personel alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!