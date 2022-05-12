Bu hafta 20-55 yaş arası 110.000 işçi alınacak! MAYIS 2022 İŞKUR ilanlar: 4.254- 5.000 TL maaş verilecek! 130 günde 490 bin kişi işine yerleşti!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yayınlanmış işçi ve personel alımı ilanlarına göre kamuya ve özele 110 bin vatandaş alınacak. 2022 yılının ilk 130 gününde toplam 490 bin kişi işine yerleşti. 82 il için aciliyetle duyuruldu. Bu hafta 110 bin işçi aranıyor.Bu tarafta birtakım kadrolarda pek çok personel alımı yapılırken ilanların detayları da belli oldu. Genellikle KPSS koşulu olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları amacıyla arama motorlarında yoğun bir ilgi var. İşte 2022 Mayıs ayı personel alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yayınlanmış işçi ve personel alımı ilanlarına göre kamuya ve özele 110 bin vatandaş alınacak. 2022 yılının ilk 130 gününde toplam 490 bin kişi işine yerleşti. 82 il için aciliyetle duyuruldu. Bu hafta 110 bin işçi aranıyor.Bu tarafta birtakım kadrolarda pek çok personel alımı yapılırken ilanların detayları da belli oldu. Genellikle KPSS koşulu olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları amacıyla arama motorlarında yoğun bir ilgi var. İşte 2022 Mayıs ayı personel alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!
İŞKUR 110 BİN PERSONEL ALIMI!
İŞKUR üzerinden çeşitli illerde yeni ilanlar yayımlandı. Bu ilanlar kapsamında çeşitli personel alımları yapılmaya devam ediliyor. İŞKUR'un kurumsal internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar ile KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapılıyor ve söz konusu personel alımı için toplam sayı 110 bin olarak paylaşıldı.
İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI!
Meslek Açık İş Sayısı
Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 3
Acil Tıp Teknisyeni 25
Açık Hava Depo Görevlisi 3
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 21
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 32
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 5
Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı 1
Ağaç Palet İmalatçısı 45
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 9
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 8
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 2
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 3
Ahşap Ambalaj İşçisi 16
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 64
Ahşap Çatı Ustası 4
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 12
Ahşap Doğrama İmalatçısı 6
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 6
Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı 2
Ahşap Ev İmalat İşçisi 2
Ahşap İskelet Montaj Elemanı 15
Ahşap İskeletçi 40
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 39
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü 5
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası 1
Ahşap Kalıpçı 5
Ahşap Kapı İmalatçısı 25
Ahşap Kaplama Pres Operatörü 17
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 15
Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı 3
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 194
Ahşap Mobilya İmalatçısı 222
Ahşap Montaj Elemanı 49
Ahşap Tornacısı 1
Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni 1
Ahşap Yer Döşemecisi 2
Ajurcu 23
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 8
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 854
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 14
Akrilik İplik Üretim İşçisi 10
Akrilik Tezgah Ustası 11
Aksesuar Şefi (Tekstil) 8
Aktar (Baharatçı) 4
Alakart Aşçısı 36
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 9
Alçı Levha Uygulayıcısı 15
Alçı Model Kalıp Teknisyeni 1
Alçı Model Kalıpçı