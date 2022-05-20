Yüksek tazminat alabilmeniz mümkün! Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge çıkması durumunda...
Milyonlarca çalışanın hayali emekli olmak ve bu konuyla ilgili detaylar merakla araştırılıyor. Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor, yüksek tazminat alabilmeniz mümkün. Tabii bunun için belli başlı şartların yerine gelmiş olması gerekiyor. 3600 ek gösterge çıkması durumunda da bazı değişiklikler söz konusu olacak. Emekli maaşlarına Temmuz ayında gelecek olan zamdan önce çalışanlar emeklilik dilekçesinin verileceği zamanı öğrenmek istiyor. Yüksek tazminat kazanma hakkı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.
Temmuz ayında kıdem tazminatının tavanı artacağından yüksek tazminat almak isteyenler emeklilik dilekçesini ne zaman vermesi gerektiğini öğrenmek istiyor. Emeklilik dilekçesini doğru zamanda vermek yüksek tazminat imkanı tanıyor. 3600 ek gösterge çıkması durumunda emekli ikramiyesinin maaşla birlikte artış artmayacağı merak konusu oluyor. Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiren bu konunun detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
Soru: 2020'nin ekim ayında öğretmenlikten emekli oldum. 3600 ek gösterge yasası çıkacak mı, yararlanabilecek miyim? Çıkarsa emekli ikramiyesi ile emekli maaşım artacak mı? Ahmet S.
Cevap: 3600 ek gösterge konusunda çalışmaların sonuna gelindi. Açıklamalara göre temmuz ayında düzenleme yapılacak. 3600 ek gösterge sizin gibi emekli olanların ikramiyelerini etkilemeyecek.
Emekli olmuş ve ikramiyesini almış memurlar yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşları artacak. 3600 ek gösterge emeklilerde aylık 700 lira ile 800 lira arasında bir artış yaratacak.