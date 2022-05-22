Mobilya ve IPHONE fiyatları da düştü! Bugün bekleniyordu! İşte A-101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi... Ucuza et, salça, süt, peynir satılıyor!
Ucuza et, salça, süt, peynir satılıyor! Mobilya ve IPHONE fiyatları da düştü! Bugün yayımlanması bekleniyordu. Zincir marketlerin kampanyaları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar sıkı takipçisi oldukları A101'in bu haftaki aktüel ürünlerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. A101 bu hafta için yeni kampanyalarını duyurdu. Bugünden itibaren A101'de çok sayıda ürün indirimli fiyatlarıyla raflara dizildi. İşte A-101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
22.05.2022 15:27 - Son Güncelleme: 22.05.2022 15:29
A101 güncel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimde merak ediliyordu. Mobilyadan, gıdaya kadar türlü türlü üründe indirimler yapıldı. Bu hafta özellikle evini yenilemek isteyenler, evlenecek olanlar şanslı! A101 aktüel ürünler kataloğunda Toshiba 43UL2063DT 43" Ultra HD Smart Led TV 5 bin 299 TL, Flavel FLV-3600 Buzdolabı 5 bin 299 TL, Schafer Tosthaus Tost Makinesi 459 TL, Adore Ayakkabı Dolabı 90x70x33 Cm 429 TL, Taraftar Çarşaf Set 99 TL'den satılmaya başlandı. Gıdada da salça, peynir gibi ürünler indirimde! İşte tam liste...