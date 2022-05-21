İşçi, işveren, memur milyonlarca kişiyi kapsıyor! Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Yaş şartı aranmıyor, gerekli belgeleri sunmak için....

Ancak çalışan kadınlar, hem iş hem de ev hayatını birlikte götürürken fazlaca sorumluluk yüklendikleri için hayatlarının bazı dönemlerinde çalışmaya ara verebiliyor.Bu ara verme süreci bazen doğum nedeniyle de olabiliyor. Bu durumda da sigortalılık süresini ve yaşı doldurmuş olsa bile prim gün sayısında eksik oluşuyor. İşte anneye bu prim günü eksiğini çocuğu üzerinden tamamlama imkanı tanınıyor.