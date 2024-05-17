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Emekli Sandığı'na %20, SSK, Bağ-Kur'luya %25 artış yolda! Emekliye eşit zam müjdesi geldi! 9.25 puanlık refah payı ile enflasyon farkı...

2024 Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam konusundaki son dakika gelişmeleri oldukça önemli. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak maaşları belirleyecek olan bu zammın detayları merakla bekleniyor. Gelinen noktada, 4 aylık enflasyon verilerine göre emekli zam oranının yüzde 18,72 olduğu açıklandı. Ancak net oran için son 2 verinin bekleniyor olması, heyecanı artırıyor. SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri de büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 10:44 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 10:45
Emekli Sandığı’na %20, SSK, Bağ-Kur’luya %25 artış yolda! Emekliye eşit zam müjdesi geldi! 9.25 puanlık refah payı ile enflasyon farkı... 1

Temmuz ayıyla birlikte memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur'lular arasındaki zam oranlarındaki farklılık gündeme oturdu. Beklentilere göre, memur emeklilerinde yüzde 20'yi, SSK ve Bağ-Kur'lularda ise yüzde 25-26'yı aşması beklenen zam oranları refah payı ile eşitlenecek. İki farklı formül, bu dengeyi sağlamak adına masaya yatırıldı. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? Temmuzda emekli ve memur maaşları en düşük kaç TL olacak? İşte merak edilen formüller ve maaş hesaplamaları haberimizde...

Emekli Sandığı’na %20, SSK, Bağ-Kur’luya %25 artış yolda! Emekliye eşit zam müjdesi geldi! 9.25 puanlık refah payı ile enflasyon farkı... 2

Emekliler bu yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak. SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak.

Emekli Sandığı’na %20, SSK, Bağ-Kur’luya %25 artış yolda! Emekliye eşit zam müjdesi geldi! 9.25 puanlık refah payı ile enflasyon farkı... 3

Memur emeklileri ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.

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