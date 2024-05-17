Emekli Sandığı'na %20, SSK, Bağ-Kur'luya %25 artış yolda! Emekliye eşit zam müjdesi geldi! 9.25 puanlık refah payı ile enflasyon farkı...

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Temmuz ayıyla birlikte memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur'lular arasındaki zam oranlarındaki farklılık gündeme oturdu. Beklentilere göre, memur emeklilerinde yüzde 20'yi, SSK ve Bağ-Kur'lularda ise yüzde 25-26'yı aşması beklenen zam oranları refah payı ile eşitlenecek. İki farklı formül, bu dengeyi sağlamak adına masaya yatırıldı. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? Temmuzda emekli ve memur maaşları en düşük kaç TL olacak? İşte merak edilen formüller ve maaş hesaplamaları haberimizde...