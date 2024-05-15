Emekliye ikramiye takvimi: Bayram ödemesi ne zaman yapılacak? Kim, ne kadar alacak?

Kurban Bayramı ikramiyesi 1 ay içinde yatırılacak. Emekliler 15 Haziran'a kadar ödemeyi alacak. İkramiyeden bu ay sonuna kadar emeklilik başvuru yapan EYT'liler de yararlanacak.
Yaklaşık 16 milyon kişinin yararlanacağı Kurban Bayramı ikramiyesi için son viraja girildi. Başta emekliler olmak üzere hak sahipleri 1 ay içerisinde ikramiyesini hesabında görecek.
Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu nedenle en geç 15 Haziran'da ikramiye hesaplara yatırılmış olacak. Tam tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.
KİM, NE KADAR ALACAK?
Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmıştı. Artışa yönelik yeni bir düzenleme yapılmazsa Kurban Bayramı'nda emeklilere 3 bin lira ikramiye ödenecek.