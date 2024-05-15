Emekliye ikramiye takvimi: Bayram ödemesi ne zaman yapılacak? Kim, ne kadar alacak?

1 Yaklaşık 16 milyon kişinin yararlanacağı Kurban Bayramı ikramiyesi için son viraja girildi. Başta emekliler olmak üzere hak sahipleri 1 ay içerisinde ikramiyesini hesabında görecek.

2 Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu nedenle en geç 15 Haziran'da ikramiye hesaplara yatırılmış olacak. Tam tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.