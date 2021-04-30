Altın almayan pişman olabilir! Gram altın fiyatı coştukça coşuyor! Altın yatırımı yapanlar büyük kazanacak! İşte o tarih
Peş peşe açıklandı! Gram altın fiyatı coştukça coşuyor! Birkaç gün evvel çeyrek altın 800 liraya yakınlaşmıştı. Altınını bu seviyede bozduranlar rahat bir soluk aldı. Yükseleceğini düşünen ve elinde altınını bulunduran vatandaş ise çeyrek altının düşmesiyle beraber üzüldü. Uzmanlardan ise altın doğrultusunda açıklamalar geldi. Özellikle bütün kapanmada altının alım ve satımı yapılamayacağı için bir hayli farklılık yaşanacağını belirttiler. Altın alacakların ise tam kapanmaya girmeden hemen önce alınması gerektiği yoksa çok pişman olunacağı da vatandaşlar tarafından dile getiriliyor. Altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 469,8 liradan işlem görmüştü. Aynı zamanda Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 466,20 liradan tamamlamıştı.
Pandemi yarıyılına girilmesiyle beraber bir hayli yatırım ürününün maliyetlerinde değişen büyümeler başlamıştı. 17 günlük tam kapanma sürecinde altın fiyatlarında önemli bir etken olan alım satımın durma noktasına gelecek olması fiyatlarının daha da çok düşeceğini uzmanlara düşündürdü. Fakat birçok uzman ise atın fiyatlarının tam kapanma sürecinde daha da artacağını tahmin etti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? Yakın zamanda piyasalarda görülen inişli çıkışlı seyir sonrası vatandaşlar altın fiyatlarına odaklandı. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.092,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 466,20 liradan işlem görmüştü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 düşüşle 466 bin liradan tamamlamıştı. İşte 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 466,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.092,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 466,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 466 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 465 bin lirayı, en yüksek ise 468 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 466 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 687 milyon 208 bin 839,66 lira, işlem miktarı ise 1.474,55 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 688 milyon 36 bin 651,45 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Nil Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Agabullion Kıymetli Madenler ve Atanur Kuyumculuk şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.768,40 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 06.30 itibarıyla 1.765 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 düşüşle 466 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1696 lira, satışta 8,2023 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1803 lira, satışta 8,2131 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 06.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2116, sterlin/dolar paritesi 1,3953, dolar/yen paritesi de 108,91 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,85 kazanımla 67,73 dolardan işlem görüyor.