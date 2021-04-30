Altın almayan pişman olabilir! Gram altın fiyatı coştukça coşuyor! Altın yatırımı yapanlar büyük kazanacak! İşte o tarih

Pandemi yarıyılına girilmesiyle beraber bir hayli yatırım ürününün maliyetlerinde değişen büyümeler başlamıştı. 17 günlük tam kapanma sürecinde altın fiyatlarında önemli bir etken olan alım satımın durma noktasına gelecek olması fiyatlarının daha da çok düşeceğini uzmanlara düşündürdü. Fakat birçok uzman ise atın fiyatlarının tam kapanma sürecinde daha da artacağını tahmin etti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? Yakın zamanda piyasalarda görülen inişli çıkışlı seyir sonrası vatandaşlar altın fiyatlarına odaklandı. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.092,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 466,20 liradan işlem görmüştü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 düşüşle 466 bin liradan tamamlamıştı. İşte 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları