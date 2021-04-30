Uygulamadan hızlıca halledilebilecek! Bu işlemler için artık bankaya gitmeye gerek yok! 10 dakika içerisinde...
Bankalarda yeni dönem başladı ve pek çok işlem artık kolaylıkla yapılabilecek. Bilindiği üzere bazı işlemler için şubeye gitmek gerekiyordu. Ancak alınan son kararlarla bu değişti. Vatandaşlar için önemli kolaylıklar sağlayan kararlar devreye alındı. Birçok kalemde bankacılık sektörüne önemli düzenlemeler getirildi. Böylece bankacılık sektöründe hem vatandaş hem de sektör için bir dizi kolaylık getiren yeni dönem başladı. Düzenlemeler vakit ve para kaybının önüne geçiyor. Müşterinin şubeye gitmeye mahkum edildiği dönem bitiyor. 10 maddelik düzenlemeye gidildi. İşte hayata geçirilen yeni kararlar...
Uygulamadan hızlıca halledilebilecek! Bu işlemler için artık bankaya gitmeye gerek yok. Bankalarda vatandaşların işlemlerini kolaylıkla halledebileceği yeni dönem başlıyor. Hem sektör hem de vatandaş için bir dizi kolaylık getirecek olan yeni döneme ilişkin detaylar araştırılıyor. Kimlik doğrulamasından banka şubesi dışında gerçekleştirilemeyen işlemlerin yapılma biçimine kadar birçok kalemde bankacılık sektörüne önemli düzenlemeler getirildi. Ayrıca müşteri olma, üyelik ve hesap sahipliğinin başlangıcından maliyetlerin düşürülmesine ilişkin yenilikler devreye alındı.
Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler bankaların müşteri kazanma ve hizmet sunma şeklini de etkiledi. Pek çok ülkede uygulanan uzaktan kimlik tespiti ile dijital müşteri kazanımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uygulanan sosyal mesafe ve dışarı çıkma kısıtlaması şartlarında daha da önem kazandı.