RAMAZAN İMSAKİYE
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Uygulamadan hızlıca halledilebilecek! Bu işlemler için artık bankaya gitmeye gerek yok! 10 dakika içerisinde...

Bankalarda yeni dönem başladı ve pek çok işlem artık kolaylıkla yapılabilecek. Bilindiği üzere bazı işlemler için şubeye gitmek gerekiyordu. Ancak alınan son kararlarla bu değişti. Vatandaşlar için önemli kolaylıklar sağlayan kararlar devreye alındı. Birçok kalemde bankacılık sektörüne önemli düzenlemeler getirildi. Böylece bankacılık sektöründe hem vatandaş hem de sektör için bir dizi kolaylık getiren yeni dönem başladı. Düzenlemeler vakit ve para kaybının önüne geçiyor. Müşterinin şubeye gitmeye mahkum edildiği dönem bitiyor. 10 maddelik düzenlemeye gidildi. İşte hayata geçirilen yeni kararlar...

30.04.2021 07:17 - Son Güncelleme: 30.04.2021 07:17
Uygulamadan hızlıca halledilebilecek! Bu işlemler için artık bankaya gitmeye gerek yok! 10 dakika içerisinde...

Uygulamadan hızlıca halledilebilecek! Bu işlemler için artık bankaya gitmeye gerek yok. Bankalarda vatandaşların işlemlerini kolaylıkla halledebileceği yeni dönem başlıyor. Hem sektör hem de vatandaş için bir dizi kolaylık getirecek olan yeni döneme ilişkin detaylar araştırılıyor. Kimlik doğrulamasından banka şubesi dışında gerçekleştirilemeyen işlemlerin yapılma biçimine kadar birçok kalemde bankacılık sektörüne önemli düzenlemeler getirildi. Ayrıca müşteri olma, üyelik ve hesap sahipliğinin başlangıcından maliyetlerin düşürülmesine ilişkin yenilikler devreye alındı.

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Uygulamadan hızlıca halledilebilecek! Bu işlemler için artık bankaya gitmeye gerek yok! 10 dakika içerisinde...

UZAKTAN MÜŞTERİ OLMA DÖNEMİ

Bankacılıkta uzaktan müşteri olma düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle ıslak imza gerekmeden dijital ortamda hesap açılabilecek, müşterinin uzaktan kimlik tespiti yapılarak banka şubesine gitmesine gerek kalmadan müşteri kaydı oluşturulabilecek.

Uygulamadan hızlıca halledilebilecek! Bu işlemler için artık bankaya gitmeye gerek yok! 10 dakika içerisinde...

Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler bankaların müşteri kazanma ve hizmet sunma şeklini de etkiledi. Pek çok ülkede uygulanan uzaktan kimlik tespiti ile dijital müşteri kazanımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uygulanan sosyal mesafe ve dışarı çıkma kısıtlaması şartlarında daha da önem kazandı.

Uygulamadan hızlıca halledilebilecek! Bu işlemler için artık bankaya gitmeye gerek yok! 10 dakika içerisinde...

BDDK, söz konusu ihtiyaçları değerlendirerek hazırladığı bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin düzenleme taslağına nihai halini verdi.

Uygulamadan hızlıca halledilebilecek! Bu işlemler için artık bankaya gitmeye gerek yok! 10 dakika içerisinde...

Gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşecek.