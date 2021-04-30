Uygulamadan hızlıca halledilebilecek! Bu işlemler için artık bankaya gitmeye gerek yok! 10 dakika içerisinde...

Bankalarda yeni dönem başladı ve pek çok işlem artık kolaylıkla yapılabilecek. Bilindiği üzere bazı işlemler için şubeye gitmek gerekiyordu. Ancak alınan son kararlarla bu değişti. Vatandaşlar için önemli kolaylıklar sağlayan kararlar devreye alındı. Birçok kalemde bankacılık sektörüne önemli düzenlemeler getirildi. Böylece bankacılık sektöründe hem vatandaş hem de sektör için bir dizi kolaylık getiren yeni dönem başladı. Düzenlemeler vakit ve para kaybının önüne geçiyor. Müşterinin şubeye gitmeye mahkum edildiği dönem bitiyor. 10 maddelik düzenlemeye gidildi. İşte hayata geçirilen yeni kararlar...

30.04.2021 07:17 - Son Güncelleme: 30.04.2021 07:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





