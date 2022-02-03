Altın fiyatları şoktan şoka sokacak! Uzman isim uyardı! 1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı...

ONS ALTININ SEYRİNDE FED BELİRLEYİCİ OLACAK

Şubat ayının ilk haftasında dalgalı bir manzara meydana koyan ons altının seyri üstünde bilhassa Fed cephesindeki ilerlemeler ve faiz artırım konusundaki adımlar belirleyici olmaya devam edecektir. Yakın vadede Rusya – Ukrayna arasında devam eden jeopolitik tehlikeler de fiyatlamalar üstünde etkili olacaktır. Gelişmelere bağlı olarak güvenilir liman talebinin artış kaydetmesi halinde ons altında tekrardan alımlar etkili olabilir.

Ancak enflasyon endişelerinin ön planda bulunduğu ve Fed'in sıkılaşma adımlarının izleneceği sahip olunan konjonktürde ons altında yükselişlerin kalıcılık sağlayamadığı ve son aylardaki dalgalı görünümün devam edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.