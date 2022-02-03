Altın fiyatları şoktan şoka sokacak! Uzman isim uyardı! 1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı...
1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları en önemli yatırım araçları arasında başı çekiyor. Bu anlamda yapılan yorumlar ve haberler oldukça ilgi görüyor. Ons altın fiyatları 1800 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışırken; fiyatlar üzerinde Fed'in para politikası ve jeopolitik gerilimler etkili olacak. Altının ons fiyatı, Rusya – Ukrayna gerilimiyle meydana gelen güvenilir liman algısıyla yükselirken; geçen çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerin üstünde şahin bir tonda mesaj vermesiyle düşüş eğilimine girmişti. Verilen mesajlar ardından piyasalar, Fed'den gelebilecek agresif bir sıkılaşmayı fiyatlarken; Fed üyelerinin açıklamaları ardından sakinleşti.
Ons altın bugün içinde en yüksek 1803 dolar civarını; en düşük ise 1794 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.09 oranında yükselişle 1802 dolardan prosedür gördü. Gram altının fiyatı, haftanın dördüncü işlem gününe düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 782,51 lira civarını, en düşük ise 771,59 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 14:52 itibarıyla yüzde 0.81 oranında yükselişle 781,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1280 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 270 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 777 lira civarında hareket ederken; yeni güne 774 lira seviyeden başlamıştı.
ALTINDA FİYATINDA ETKİLİ OLACAKLAR
2021 Aralık ortalarından Ocak ayının son bölümüne kadar Rusya – Ukrayna arasındaki stres ve jeopolitik endişelerin güvenilir liman talebini destek olmasının de katkısıyla yukarıya yönlü bir seyir izleyen ve toparlanma çabası meydana koyan ons altında Ocak ayının son alanında Fed toplantısı ardından sert düşüşler etkili oldu. Fed toplantısında faiz artırımı amacıyla mart ayına işaret edilirken, Fed Başkanı Powell'ın beklenenden daha şahin bir konuşma gerçekleştirmesi de ons altın üstünde baskı oluşturdu.
Fed toplantısı sonrasında piyasalar 2022 senesinde mart ayında başlamak üzere Fed'in toplam beş kez faiz artırımına gidebileceğini fiyatlamaya başlarken doların küresel çapta güç kazandığı, ABD tahvil faizlerinde yükselişlerin yaşandığı ve ons altının baskı altında kaldığı görüldü. Aynı vakitte şahin tondaki açıklamaların sonrasında Fed'in mart ayında 25 baz puan yerine 50 baz puan faiz artımına gidebileceğine dair korkular da bu fiyatlamalar üstünde etkili oldu. Bununla eş güdümlü bu hafta Fed üyelerinden gelen açıklamalarda 50 baz puanlık faiz artırımının desteklenmemesi Fed'e yönelik agresif sıkılaşma endişelerinin bir oran yatışmasına katkı sağladı.
ONS ALTININ SEYRİNDE FED BELİRLEYİCİ OLACAK
Şubat ayının ilk haftasında dalgalı bir manzara meydana koyan ons altının seyri üstünde bilhassa Fed cephesindeki ilerlemeler ve faiz artırım konusundaki adımlar belirleyici olmaya devam edecektir. Yakın vadede Rusya – Ukrayna arasında devam eden jeopolitik tehlikeler de fiyatlamalar üstünde etkili olacaktır. Gelişmelere bağlı olarak güvenilir liman talebinin artış kaydetmesi halinde ons altında tekrardan alımlar etkili olabilir.
Ancak enflasyon endişelerinin ön planda bulunduğu ve Fed'in sıkılaşma adımlarının izleneceği sahip olunan konjonktürde ons altında yükselişlerin kalıcılık sağlayamadığı ve son aylardaki dalgalı görünümün devam edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
ALTIN DOLARDAKİ YÜKSELİŞİN DURMASINDAN DESTEK BULDU
Altın fiyatları dolar rallisinin küresel piyasalarda duraksaması ve yatırımcıların enflasyon endişelerine odaklanmasıyla toparladı. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişe karşın Dolar/TL 'nin 13,30 seviyesine gerilemesiyle düşüş kaydetti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın yüksek enflasyonla mücadele etmek amacıyla Mart ayı başında faiz oranlarını artırabileceğini lakin sıkılaştırma konusu ile ilgili agresif davranılmaması gerekliliğini söyledi.