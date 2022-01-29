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Haberler Ekonomi Faiz ve kar payları vergilendirilmeyecek! Resmi Gazete'de yayımlandı: Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası

Faiz ve kar payları vergilendirilmeyecek! Resmi Gazete'de yayımlandı: Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası

Son dakika gelişmesi... TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yabancı para ve altınlarını Türk lirasına çeviren kurumların, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları vergilendirilmeyecek. Geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde, şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. İşte detaylar...

29.01.2022 06:05 - Son Güncelleme: 29.01.2022 06:05
Faiz ve kar payları vergilendirilmeyecek! Resmi Gazete’de yayımlandı: Varlıklarını TL’ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre, geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde Vergi Kanunu kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak.

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Faiz ve kar payları vergilendirilmeyecek! Resmi Gazete’de yayımlandı: Varlıklarını TL’ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası

Enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen dönemler, "enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem" olarak değerlendirilecek.

Faiz ve kar payları vergilendirilmeyecek! Resmi Gazete’de yayımlandı: Varlıklarını TL’ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası

31 Aralık 2023 tarihli mali tablolar ise enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi olacak.

Faiz ve kar payları vergilendirilmeyecek! Resmi Gazete’de yayımlandı: Varlıklarını TL’ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası

Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/zarar farkı, geçmiş yıllar kar/zararı hesabında gösterilecek. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl karı vergiye tabi tutulmayacak, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmeyecek.

Faiz ve kar payları vergilendirilmeyecek! Resmi Gazete’de yayımlandı: Varlıklarını TL’ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası

TL DÖNÜŞÜMÜNE VERGİ İSTİSNASI
Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı paralarını Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları vergiden istisna olacak.

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