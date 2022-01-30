Bu bankalar en yüksek faizi veriyor! Faiz depremi! 32 günlük vadeli mevduat faizleri sil baştan değişti! TEB, İNG, Odeabank ve Alternatif bank!

Kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilginin her geçen gün artmasıyla, yeni yılın ilk gününden itibaren bugüne kadar ortalama 7 milyar lira giriş olduğu aktarılmıştı. Toplam büyüklüğün ise 209 milyar liraya yaklaştığı bilgisinin gelmesi dikkat çekti. Öte yandan Türkiye'deki birçok banka tarafından %20'nin üzerine çıkarılan vadeli TL mevduat hesaplarında 32 günlük en yüksek kazanç fırsatları sunuluyor. Yüksek faiz avantajları ile en iyi faiz getirisinden yararlanmak isteyenlerin ise TEB, ING Bank, Odeabank ve Alternatif Bank gibi yüksek hoş geldin faizi sunan bankaları tercih ettiği görüldü. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar.