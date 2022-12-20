YILBAŞI PAKETİ FİYATLARI 2023! Migros, Carrefoursa, Metro, A101, BİM, ŞOK, Trendyol yılbaşı sepetinde neler var, fiyatı ne kadar, kaç TL?
Migros, Carrefoursa gibi zincir marketler 2023 yılbaşı sepetlerini yayımladı. Yılbaşında toplu halde yiyecek almak isteyenler marketlerin yılbaşı sepetlerine yoğun ilgi gösteriyor. Her yıl yılbaşı sepeti hazırlayan zincir marketlerinde bu yıl hangi ürünler var merak ediliyor. Peki Migros, Carrefoursa, A101, metro, BİM, ŞOK, Trendyol yılbaşı sepetinde neler var? İşte Marketlerin YILBAŞI SEPETİ ve fiyatları 2023...
20.12.2022 15:51 - Son Güncelleme: 20.12.2022 15:51
YILBAŞI PAKETİ FİYATLARI 2023! Yılbaşı gecesi için geri sayım başladı. Zincir marketleri de yılbaşı sepetlerini hazırladı. Yılbaşı sepetinde müşterilerin yılbaşı gecesi için tercih edeceği yiyecekler yer alıyor. Peki, bu yıl Migros yılbaşı sepet fiyatı ne kadar? Carrefoursa yılbaşı sepeti 2023 fiyatı kaç TL? Marketlerin yılbaşı sepetinde neler var? Migros, Carrefoursa, Metro, A101, BİM, ŞOK, Trendyol...