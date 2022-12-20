YILBAŞI PAKETİ FİYATLARI 2023! Migros, Carrefoursa, Metro, A101, BİM, ŞOK, Trendyol yılbaşı sepetinde neler var, fiyatı ne kadar, kaç TL?

YILBAŞI PAKETİ FİYATLARI 2023! Yılbaşı gecesi için geri sayım başladı. Zincir marketleri de yılbaşı sepetlerini hazırladı. Yılbaşı sepetinde müşterilerin yılbaşı gecesi için tercih edeceği yiyecekler yer alıyor. Peki, bu yıl Migros yılbaşı sepet fiyatı ne kadar? Carrefoursa yılbaşı sepeti 2023 fiyatı kaç TL? Marketlerin yılbaşı sepetinde neler var? Migros, Carrefoursa, Metro, A101, BİM, ŞOK, Trendyol...