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Haberler Ekonomi İŞKUR Aralık 2022 işçi alım ilanları! En az 7.000 TL maaşınız var... Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları

İŞKUR Aralık 2022 işçi alım ilanları! En az 7.000 TL maaşınız var... Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları

İŞKUR üzerinden açık iş ilanlarına başvurular devam ediyor. Bu anlamda özel şirketlerden gelen ilanlara baktığımızda temizlik işçisi ve büro memuru ilanlarının epey fazla olduğunu söyleyebiliriz. İşsiz kalan ve kendine makul iş arayanlar bağlamında İŞKUR ilanlar bulunmaz fırsatlar olarak görülüyor.

takvim.com.tr
21.12.2022 12:04 - Son Güncelleme: 21.12.2022 12:06
İŞKUR Aralık 2022 işçi alım ilanları! En az 7.000 TL maaşınız var... Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları

Farklı mesleklerden binlerce vatandaşı iş sahibi yapmış olan İŞKUR her ay binlerce yeni ilana sitesinde yer açmaktadır. Kamuya ait çoğu iş ilanı bulabileceğiniz gibi özel sektörde personel gereksinimi olan kimselerde bu ihtiyaçlarını karşılamak bağlamında ilan verebilmektedir.

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İŞKUR Aralık 2022 işçi alım ilanları! En az 7.000 TL maaşınız var... Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları

İŞKUR Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sitede bulunan ilanlara başvurmak istiyorsanız ilk olarak siteye kayıt olmanız lazımdır. E-devlet şifreniz varsa kayıt prosedürünü süratlice gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR Aralık 2022 işçi alım ilanları! En az 7.000 TL maaşınız var... Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları

Bireysel birçok bilginiz e-devlet üstünden çekildikten sonra yalnızca iş ile alakalı bilgilerinizi doldurursunuz ve bundan sonra T.C. kimlik numaranız ve seçtiğiniz şifre ile siteye girebilirsiniz.

İŞKUR Aralık 2022 işçi alım ilanları! En az 7.000 TL maaşınız var... Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları

Bu noktadan sonra arama bölümünü kullanarak size makul işleri ayıklayabilirsiniz.

İŞKUR Aralık 2022 işçi alım ilanları! En az 7.000 TL maaşınız var... Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları

İsterseniz yaptığınız aramayı kayıt etme olanağınızda bulunmaktadır.

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