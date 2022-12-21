İŞKUR Aralık 2022 işçi alım ilanları! En az 7.000 TL maaşınız var... Beden işçisi, temizlik görevlisi, 81 il geneli en az ilkokul mezunu iş ilanları
İŞKUR üzerinden açık iş ilanlarına başvurular devam ediyor. Bu anlamda özel şirketlerden gelen ilanlara baktığımızda temizlik işçisi ve büro memuru ilanlarının epey fazla olduğunu söyleyebiliriz. İşsiz kalan ve kendine makul iş arayanlar bağlamında İŞKUR ilanlar bulunmaz fırsatlar olarak görülüyor.
21.12.2022 12:04 - Son Güncelleme: 21.12.2022 12:06
Farklı mesleklerden binlerce vatandaşı iş sahibi yapmış olan İŞKUR her ay binlerce yeni ilana sitesinde yer açmaktadır. Kamuya ait çoğu iş ilanı bulabileceğiniz gibi özel sektörde personel gereksinimi olan kimselerde bu ihtiyaçlarını karşılamak bağlamında ilan verebilmektedir.