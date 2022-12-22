22 Aralık ASGARİ ÜCRET ZAMMI A HABER CANLI İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Asgari Ücret kaç TL açıklıyor! Milyonlar havalara uçtu! İşte o rakam...
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2023 asgari ücret zammında karar günü geldi çattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda zam oranını kendisinin duyuracağını açıklamıştı. Peki, 2023 asgari ücret kaç TL olacak? Asgari ücret 2023 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL? İşte detaylar!
Asgari ücret için geri sayım sona erdi. Başkan Erdoğan son açıklamasında bugünü işaret ederek asgari ücretin açıklanacağını ifade etmişti. Bu kapsamda tüm gözler bugün yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Asgari ücret BUGÜN saat kaçta belli olacak? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte merak edilenler!
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu. Atalay, şu ifadeleri kullandı:
"20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar asgari ücret 3. toplantısını yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7.785 TL, yoksulluk sınırı 10.000 TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür TÜRK-İŞ'in teklifi 7.785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Vedat Bilgin Bey'e de Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelerine de söyledim. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9.000 TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse masada olmayız."