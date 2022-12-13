Yılbaşı müjdesi az evvel geldi! Asgari ücretliye 4.333 TL İKRAMİYE! 3 gün sonra hesaplarda! 700 bin kişiye kazanç haftası: ATM'ye giderek...

Bu hafta ikramiyeler yatıyor! Kamu işçilerine verilecek ikramiye; fazla mesai, yol ve yiyecek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük meblağı kadar oluyor. 700 bin kamu işçisinin merakla beklediği ödeme takvimi belli oldu. Asgari ücretli bir işçiye bu yıl en az net 2 bin 4 lira yatırılacak. Peki, işçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar haberimizde!