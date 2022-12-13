Yılbaşı müjdesi az evvel geldi! Asgari ücretliye 4.333 TL İKRAMİYE! 3 gün sonra hesaplarda! 700 bin kişiye kazanç haftası: ATM'ye giderek...
Milyonlarca çalışan için beklenen hafta geldi. Aralık ayıyla beraber gözler ilave tediye ödemelerine çevrildi. Bu hafta yaklaşık 700 bin kamu işçisi ikramiye yani ilave tediye ödemelerini alacak. Peki, İşçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu 2022? İşte merak edilenler!
13.12.2022 09:34 - Son Güncelleme: 13.12.2022 09:34
Bu hafta ikramiyeler yatıyor! Kamu işçilerine verilecek ikramiye; fazla mesai, yol ve yiyecek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük meblağı kadar oluyor. 700 bin kamu işçisinin merakla beklediği ödeme takvimi belli oldu. Asgari ücretli bir işçiye bu yıl en az net 2 bin 4 lira yatırılacak. Peki, işçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar haberimizde!