Kartlar yeniden dağıtıldı! 2023 yılında altın fiyatları ne kadar olacak? Elinde 1 gram bile altını olanlar hemen baksın!
Bugüne kadar yakaladığı her yükseliş eğrisi Amerikan Merkez Bankası FED bağlamında alınan faiz kararı engeline takılan altın fiyatları ilk defa bu baskıyı kırmayı başarmıştı. Büyük bir süratle yükselişe geride bıraktığımız gram altının fiyatı bin TL sınırını aşarken tarafını yukarıya çevirmişti. Gram altının fiyatı bugün belirtiler TCMB Merkez Bankası faiz kararı ile gram altının alış fiyatı bin 51,85 TL ve satış fiyatı ise 1.052,85 TL oranına yükseldi. Çeyrek altının alış fiyatı 1.702 TL ve satış fiyatı ise 1.738 TL oldu. Uluslararası pazarda ise ons altının fiyatı 1.756,87 dolar civarını gördü.
12.12.2022 11:04 - Son Güncelleme: 12.12.2022 11:04
Genellikle altın fiyatları yatırımcıları oldukça dalgalı bir seyirde yatırım gerçekleştirmek mecburiyetinde bırakırken altın defalarca kez FED'in baskısı altında kalmıştı. Altın fiyatları ile ilgili yeni ön görülerini ve tahminlerini aktaran İslam Memiş 2023 yılının hemen başında gram altın fiyatı ön görü olarak 1.400 TL rakamını açıklarken dolar kurunda ise düşüş beklediğini söyleyerek net rakam vermedi.