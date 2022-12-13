EYT'de SAYAÇLAR açıldı! Maaşta 1999 Ö. + Ekim 2008 tarihleri altın değerinde! EYT'lilere İNTİBAK ZAMMI çizgisi! 46-48-49-50 yaşında olanlar...

EYT'liler emeklilik için sayaçlarını açmış durumda! Yaşa takılanların şu anda en merak ettiği konular arasında yaş sınırı yer alıyor. Bu kapsamda düzenlemeye son noktayı koyacak açıklama için gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi. EYT'de 'tarih, prim, yıl, başvuru, tazminat, aylık' konuları da bu çalışmayla kesinleşmiş olacak. Öte yandan Türkiye Emekliler Derneği'nden de intibak çağrısı geldi. Dernek Başkanı Kazım Ergün, "EYT düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesiyle taçlandırılmasını bekliyoruz" dedi. Peki böyle bir düzenleme nasıl hayata geçecek? Kimi, nasıl etkileyecek? İşte EYT'de son durum ve detaylar haberimizde...