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Haberler Ekonomi EYT'de SAYAÇLAR açıldı! Maaşta 1999 Ö. + Ekim 2008 tarihleri altın değerinde! EYT'lilere İNTİBAK ZAMMI çizgisi! 46-48-49-50 yaşında olanlar...

EYT'de SAYAÇLAR açıldı! Maaşta 1999 Ö. + Ekim 2008 tarihleri altın değerinde! EYT'lilere İNTİBAK ZAMMI çizgisi! 46-48-49-50 yaşında olanlar...

EYT'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT'liler emeklilik için geri sayıma başlamış durumda. EYT'liler emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Bu kapsamda yeni emekli olacaklara intibak yasası konuşulmaya başlandı. Peki, intibak düzenlemesi nasıl hayata geçecek? Kimi, nasıl etkileyecek? İşte merak edilenler...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
13.12.2022 09:32 - Son Güncelleme: 13.12.2022 09:32
EYT’lilere YAŞ + İNTİBAK çizgisi! Maaşta 1999 Ö. + Ekim 2008 tarihleri altın değerinde! EYT’de SAYAÇLAR açıldı! 46-48-49-50 yaşında olanlar...

EYT'liler emeklilik için sayaçlarını açmış durumda! Yaşa takılanların şu anda en merak ettiği konular arasında yaş sınırı yer alıyor. Bu kapsamda düzenlemeye son noktayı koyacak açıklama için gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi. EYT'de 'tarih, prim, yıl, başvuru, tazminat, aylık' konuları da bu çalışmayla kesinleşmiş olacak. Öte yandan Türkiye Emekliler Derneği'nden de intibak çağrısı geldi. Dernek Başkanı Kazım Ergün, "EYT düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesiyle taçlandırılmasını bekliyoruz" dedi. Peki böyle bir düzenleme nasıl hayata geçecek? Kimi, nasıl etkileyecek? İşte EYT'de son durum ve detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’lilere YAŞ + İNTİBAK çizgisi! Maaşta 1999 Ö. + Ekim 2008 tarihleri altın değerinde! EYT’de SAYAÇLAR açıldı! 46-48-49-50 yaşında olanlar...

YENİ EMEKLİYE İNTİBAK FORMÜLÜ

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların gözü kulağı EYT düzenlemesinde. Düzenlemenin detayları merakla beklenirken, Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'intibak' çağrısı geldi.

EYT’lilere YAŞ + İNTİBAK çizgisi! Maaşta 1999 Ö. + Ekim 2008 tarihleri altın değerinde! EYT’de SAYAÇLAR açıldı! 46-48-49-50 yaşında olanlar...

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, "Kamuoyunun merakla beklediği EYT düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesiyle taçlandırılmasını bekliyoruz" dedi.

EYT’lilere YAŞ + İNTİBAK çizgisi! Maaşta 1999 Ö. + Ekim 2008 tarihleri altın değerinde! EYT’de SAYAÇLAR açıldı! 46-48-49-50 yaşında olanlar...

2000 yılı öncesi emeklileri için yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılı sonrası emekli olanlar için de yapılmasını talep eden Ergün, "Karma emekli aylığı hesaplanmasıyla emekli olanlar, intibak yapılmasını bekliyor.

EYT’lilere YAŞ + İNTİBAK çizgisi! Maaşta 1999 Ö. + Ekim 2008 tarihleri altın değerinde! EYT’de SAYAÇLAR açıldı! 46-48-49-50 yaşında olanlar...

Yapılması gereken, 2000'li yıllara ait aylık hesaplamalarının tek bir kriter üzerinden yapılmasıdır" ifadesini kullandı.

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