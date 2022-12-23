Yılbaşı geldi indirimler başladı! Tarım Kredi 23-31 Aralık 2022 yeni FİYAT LİSTESİ! 11 TL bile değil 10 TL altına düştü! Kola, soğuk çay, kuruyemiş...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 23-31 Aralık 2022 yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta tüm zincir marketlerde olduğu gibi Tarım Kredi'de de yılbaşına özel indirimler uygulandı. Peki bu hafta Tarım Kredi'de neler var, hangi ürünler indirimde? Kuruyemiş ve içecek grubunda dikkat çeken indirimler göze çarptı. İşte Tarım Kredi indirim kataloğunun tamamı...