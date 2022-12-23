Yılbaşı geldi indirimler başladı! Tarım Kredi 23-31 Aralık 2022 yeni FİYAT LİSTESİ! 11 TL bile değil 10 TL altına düştü! Kola, soğuk çay, kuruyemiş...
Tarım Kredi Kooperatif marketleri aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 23 Aralık 2022 itibariyle satışa sunulan ürünlerde yılbaşı indirimi uygulandı. 30'lu M yumurta 59,95'e, kuru üzüm Map 26,90'a, karışık kuruyemiş 49,90'a, kavrulmuş yer fıstığı içi 31,90'a düştü. İşte yılbaşı özel indirimleri kaçırmak istemeyenler için 23-31 Aralık 2022 Tarım Kredi Kooperatif marketleri aktüel ürünler kataloğu tam listesi...
23.12.2022 16:02 - Son Güncelleme: 23.12.2022 16:02
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 23-31 Aralık 2022 yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta tüm zincir marketlerde olduğu gibi Tarım Kredi'de de yılbaşına özel indirimler uygulandı. Peki bu hafta Tarım Kredi'de neler var, hangi ürünler indirimde? Kuruyemiş ve içecek grubunda dikkat çeken indirimler göze çarptı. İşte Tarım Kredi indirim kataloğunun tamamı...