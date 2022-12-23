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Haberler Ekonomi Yılbaşı geldi indirimler başladı! Tarım Kredi 23-31 Aralık 2022 yeni FİYAT LİSTESİ! 11 TL bile değil 10 TL altına düştü! Kola, soğuk çay, kuruyemiş...

Yılbaşı geldi indirimler başladı! Tarım Kredi 23-31 Aralık 2022 yeni FİYAT LİSTESİ! 11 TL bile değil 10 TL altına düştü! Kola, soğuk çay, kuruyemiş...

Tarım Kredi Kooperatif marketleri aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 23 Aralık 2022 itibariyle satışa sunulan ürünlerde yılbaşı indirimi uygulandı. 30'lu M yumurta 59,95'e, kuru üzüm Map 26,90'a, karışık kuruyemiş 49,90'a, kavrulmuş yer fıstığı içi 31,90'a düştü. İşte yılbaşı özel indirimleri kaçırmak istemeyenler için 23-31 Aralık 2022 Tarım Kredi Kooperatif marketleri aktüel ürünler kataloğu tam listesi...

23.12.2022 16:02 - Son Güncelleme: 23.12.2022 16:02
Yılbaşı geldi indirimler başladı! Tarım Kredi 23-31 Aralık 2022 yeni FİYAT LİSTESİ! 11 TL bile değil 10 TL altına düştü! Kola, soğuk çay, kuruyemiş...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 23-31 Aralık 2022 yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta tüm zincir marketlerde olduğu gibi Tarım Kredi'de de yılbaşına özel indirimler uygulandı. Peki bu hafta Tarım Kredi'de neler var, hangi ürünler indirimde? Kuruyemiş ve içecek grubunda dikkat çeken indirimler göze çarptı. İşte Tarım Kredi indirim kataloğunun tamamı...

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Yılbaşı geldi indirimler başladı! Tarım Kredi 23-31 Aralık 2022 yeni FİYAT LİSTESİ! 11 TL bile değil 10 TL altına düştü! Kola, soğuk çay, kuruyemiş...

TARIM KREDİ 23-31 ARALIK 2022 YENİ FİYAT LİSTESİ!

Kuru Üzüm Map 26,90 TL

Karışık Kuruyemiş 49,90 TL

Yılbaşı geldi indirimler başladı! Tarım Kredi 23-31 Aralık 2022 yeni FİYAT LİSTESİ! 11 TL bile değil 10 TL altına düştü! Kola, soğuk çay, kuruyemiş...

Kavrulmuş Kabak Çekirdeği 29,90 TL

Kavrulmuş Yer Fıstığı içi 31,90 TL

Yılbaşı geldi indirimler başladı! Tarım Kredi 23-31 Aralık 2022 yeni FİYAT LİSTESİ! 11 TL bile değil 10 TL altına düştü! Kola, soğuk çay, kuruyemiş...

Kavrulmuş Antep Fıstığı Kg 269,90 TL

İç Badem Naturel 189,90 TL

Yılbaşı geldi indirimler başladı! Tarım Kredi 23-31 Aralık 2022 yeni FİYAT LİSTESİ! 11 TL bile değil 10 TL altına düştü! Kola, soğuk çay, kuruyemiş...

Kabuklu Ceviz 66,90 TL

Kabuklu Yer Fıstığı 54,90 TL

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