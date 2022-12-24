TÜİK TEFE TÜFE enflasyon hesabıyla %70.18 çıktı! SSK, Bağ-kur 4a, 4b, 4c en düşük 2023 OCAK yeni zamlı maaş TABLOSU!

MEMUR EMEKLİ ZAMMINDA FLAŞ SON DAKİKA GELİŞMELER! TÜİK 3 Ocak'ta 2022 yılının son enflasyon verisini açıklayacak. Memur ve emekli milyonlarca vatandaş 2023 zammını bekliyor. Asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre 2023 yılında net asgari ücret 8500 TL oldu. Gözler bu kez memur ve emekli zammına çevrildi. Gündemde 'En düşük ve en yüksek emekli-memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kim ne kadar maaş alacak?' vb. bir çok soru yer alıyor. Zamlara ek olarak bir refah payı eklenmesi en çarpıcı detaylar arasında yer aldı. İşte detaylar...