İŞKUR, TCDD, Danıştay, Kızılay personel alımı yapıyor! En az 8.500 TL maaş! KPSS şartlı şartsız başvuran işe girecek! Kamuda çalışmak isteyene müjde!

Kamuda çalışmak isteyenlere jet hızıyla müjde geldi. İŞKUR, TCDD, Danıştay, Kızılay personel alımı yapıyor. Başvuru şartlarını taşıyanlar işe girebilecek. Hem KPSS şartlı, hem de KPSS'siz iş ilanları bulunuyor. Başvuru şartları açıklanırken, en az ilkokul mezunu olan iş bulabilecek. En az 8.500 TL maaşla özel ve kamu sektöründe çalışacak işçi, personel ve memurlar aranıyor. İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde başvuru ekranı aktif edildi. Peki İŞKUR, TCDD, Danıştay, Kızılay personel alımı başvuru şartları neler, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte merak edilenler...aa varmı