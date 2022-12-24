İŞKUR, TCDD, Danıştay, Kızılay personel alımı yapıyor! En az 8.500 TL maaş! KPSS şartlı şartsız başvuran işe girecek! Kamuda çalışmak isteyene müjde!
İŞKUR, TCDD, Danıştay, Kızılay yüzlerce, binlerce personel alımı yapıyor. 2022 yılının son iş ilanları yayımlandı. İş arayanlar, en az asgari ücret kadar aylık maaşla çalışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin 2023 yılında 8.500 TL olarak uygulanacağını müjdeledi. Buna göre işe girenler dolgun maaşla çalışma fırsatı yakalayacak. İşte ayrı ayrı İŞKUR, TCDD, Danıştay, Kızılay güncel işçi alım ilanları
Kamuda çalışmak isteyenlere jet hızıyla müjde geldi. İŞKUR, TCDD, Danıştay, Kızılay personel alımı yapıyor. Başvuru şartlarını taşıyanlar işe girebilecek. Hem KPSS şartlı, hem de KPSS'siz iş ilanları bulunuyor. Başvuru şartları açıklanırken, en az ilkokul mezunu olan iş bulabilecek. En az 8.500 TL maaşla özel ve kamu sektöründe çalışacak işçi, personel ve memurlar aranıyor. İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde başvuru ekranı aktif edildi. Peki İŞKUR, TCDD, Danıştay, Kızılay personel alımı başvuru şartları neler, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte merak edilenler...aa varmı
KIZILAY KPSS ŞARTSIZ 43 PERSONEL ALACAK!
Acil yardım ve afet yönetimi uzman ve uzman yardımcısı alımı yapılacağını belirten Kızılay, başvurularını başlattı. 13 Ocak 2023 saat 17.00'ye kadar devam edecek olan başvurularda sınavlara davet edilecek adaylara 26-27 Ocak 2023 tarihlerinde bilgilendirme mesajı gönderilecek..
Başvurular online olarak Kızılay sayfasından yapılacak. Özgeçmiş oluşturan adayların özgeçmişlerine son 6 ayda çekilmiş fotoğrafını eklemesi gerekiyor. İlana başvuru yapılması durumunda Kariyer Bilgileri / Tercihlerim bölümündeki sisteme genel anlamda tanımlanmış tüm soruların cevaplanması gerekiyor.
BAŞVURU ŞARTLARI
- Üniversitelerin 'Tercihen Acil Yardım ve Afet Yönetimi' ve ilgili diğer bölümlerinden (BESYO, Spor Akademisi, Mühendislik(Tercihen Meteoroloji Mühendisliği vb.) mezun olmak,
- 01.01.1990 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecek,
-Tercihen iyi seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olmak,
- Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek, zor saha koşullarında çalışabilmek ve seyahat engeli olmamak,
- Saha görevlerinde bulunmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmamak (tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık raporu talep edilecektir),
- Yoğun stres altında çalışabilmek, sorumluluk ve gerektiğinde inisiyatif alabilme yetkinliğine sahip olmak,
- Ekip çalışmasına yatkın olmak,
- Çok kültürlü ortamlarda çalışmaya uygun olmak,
- Empati kurabilme yeteneğine sahip olmak,
- Karmaşık problemler karşısında alternatif çözümler üretip doğru kararlar alabilmek,
- Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilmek,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli olmak,
- En az B sınıfı ehliyete sahip, aktif sürücü olmak tercihen SRC belgelerine sahip olmak.