Yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü ortaya çıktı! "Direksiyonunda biz varız!"
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından yüzde 100 elektrikli olacak Türkiye'nin Otomobili'nin saat 19:23 itibariyle yeni bir görüntüsü daha yayınlandı. Türkiye'nin Otomobili Twitter sayfasından paylaşılan videoya, "Direksiyonunda biz varız! #HerşeyiyleBizim" notu düşüldü. İşte yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü ve diğer tüm detaylar...
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından yüzde 100 elektrikli olacak Türkiye'nin Otomobili'nin saat 19:23 itibariyle yeni bir görüntüsü daha yayınlandı. Türkiye'nin Otomobili Twitter sayfasından paylaşılan videoya, "Direksiyonunda biz varız! #HerşeyiyleBizim" notu düşüldü. İşte yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü ve diğer tüm detaylar...
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YERLİ OTOMOBİL İSMİ NE, FİYATI NE KADAR OLACAK? TASARIMI VE MOTORU...
Bu doğrultuda, yerli otomobil ismi, fiyatı, tasarımı ve motoru gibi birçok başlık, milyonlarca vatandaş tarafından oldukça merak ediliyor. Zira, Ferrari ve Lamborghini'nin de tasarımcısı olarak bilinen İtalyan Pininfarina'nın bu projede de tasarım imzası bulunuyor. Farları, A sütunu, aynası, tavan çıtası, tamponu, difüzörünün ardından bugün de elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı. Elektrik sistemiyle birlikte bataryalar ve 4 tekerde de bulunan elektrikli motor ön plana çıktı. Süspansiyon sistemi elemanları olan amortisörler de videolarda yer aldı. Öte yandan, aracın içi de paylaşıldı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenleyeceği tanıtıma başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlar, üst düzey yöneticiler ve iş dünyasının önemli isimleri katılacak. Aracın ismi, fiyatı ve motoru gibi birçok bilgi, tanıtım neticesinde netleşecek.