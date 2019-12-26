GaleriEkonomi

Yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü ortaya çıktı! "Direksiyonunda biz varız!"

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından yüzde 100 elektrikli olacak Türkiye'nin Otomobili'nin saat 19:23 itibariyle yeni bir görüntüsü daha yayınlandı. Türkiye'nin Otomobili Twitter sayfasından paylaşılan videoya, "Direksiyonunda biz varız! #HerşeyiyleBizim" notu düşüldü. İşte yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü ve diğer tüm detaylar...

26.12.2019 19:56 - Son Güncelleme: 26.12.2019 19:57
Yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü ortaya çıktı! Direksiyonunda biz varız!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından yüzde 100 elektrikli olacak Türkiye'nin Otomobili'nin saat 19:23 itibariyle yeni bir görüntüsü daha yayınlandı. Türkiye'nin Otomobili Twitter sayfasından paylaşılan videoya, "Direksiyonunda biz varız! #HerşeyiyleBizim" notu düşüldü. İşte yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü ve diğer tüm detaylar...

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü ortaya çıktı! Direksiyonunda biz varız!

YERLİ OTOMOBİL İSMİ NE, FİYATI NE KADAR OLACAK? TASARIMI VE MOTORU...
Bu doğrultuda, yerli otomobil ismi, fiyatı, tasarımı ve motoru gibi birçok başlık, milyonlarca vatandaş tarafından oldukça merak ediliyor. Zira, Ferrari ve Lamborghini'nin de tasarımcısı olarak bilinen İtalyan Pininfarina'nın bu projede de tasarım imzası bulunuyor. Farları, A sütunu, aynası, tavan çıtası, tamponu, difüzörünün ardından bugün de elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı. Elektrik sistemiyle birlikte bataryalar ve 4 tekerde de bulunan elektrikli motor ön plana çıktı. Süspansiyon sistemi elemanları olan amortisörler de videolarda yer aldı. Öte yandan, aracın içi de paylaşıldı.

Yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü ortaya çıktı! Direksiyonunda biz varız!

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN TANITILACAK?

Yerli otomobil projesi kapsamında merakla beklenilen prototip 27 Aralık 2019 Cuma günü, Başkan Erdoğan'ın katılımı ile tanıtılacak.

Yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü ortaya çıktı! Direksiyonunda biz varız!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenleyeceği tanıtıma başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlar, üst düzey yöneticiler ve iş dünyasının önemli isimleri katılacak. Aracın ismi, fiyatı ve motoru gibi birçok bilgi, tanıtım neticesinde netleşecek.

Yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü ortaya çıktı! Direksiyonunda biz varız!

Yıllardır 'yerli otomobil' çağrısı yapan Başkan Erdoğan'ın dünyaca ünlü tasarım firması Pininfarina imzalı prototipi, Bilişim Vadisi'nin yanı başındaki Osmangazi Köprüsü'nde test etmesi bekleniyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı AGİ 2020 ücreti ne kadar oldu? İşte son dakika 2020 AGİ hesaplama tablosu
AGİ 2020 ücreti ne kadar oldu? İşte son dakika 2020 AGİ hesaplama tablosu