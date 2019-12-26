Yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü ortaya çıktı! "Direksiyonunda biz varız!"

YERLİ OTOMOBİL İSMİ NE, FİYATI NE KADAR OLACAK? TASARIMI VE MOTORU...

Bu doğrultuda, yerli otomobil ismi, fiyatı, tasarımı ve motoru gibi birçok başlık, milyonlarca vatandaş tarafından oldukça merak ediliyor. Zira, Ferrari ve Lamborghini'nin de tasarımcısı olarak bilinen İtalyan Pininfarina'nın bu projede de tasarım imzası bulunuyor. Farları, A sütunu, aynası, tavan çıtası, tamponu, difüzörünün ardından bugün de elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı. Elektrik sistemiyle birlikte bataryalar ve 4 tekerde de bulunan elektrikli motor ön plana çıktı. Süspansiyon sistemi elemanları olan amortisörler de videolarda yer aldı. Öte yandan, aracın içi de paylaşıldı.