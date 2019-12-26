AGİ 2020 ücreti ne kadar oldu? İşte son dakika 2020 AGİ hesaplama tablosu

Son dakika haberi... Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için 2020 yılında yapılacak olan zam oranı az önce belli oldu. Tüm çalışanların eline geçen net maaşlarına ek olarak yatırılacak olan 2020 AGİ ücretleri, asgari ücret tespit komisyonunda belirlenen zam oranları ile belirlenmiş oldu. Peki 2020 yılının AGİ ücretleri ne kadar olacak? İşte, evli, bekar ve çocuk sahibi çalışanları yakından ilgilendiren 2020 yılının AGİ hesaplama tablosu.

26.12.2019 17:41 - Son Güncelleme: 26.12.2019 17:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





