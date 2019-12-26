GaleriEkonomi

AGİ 2020 ücreti ne kadar oldu? İşte son dakika 2020 AGİ hesaplama tablosu

Son dakika haberi... Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için 2020 yılında yapılacak olan zam oranı az önce belli oldu. Tüm çalışanların eline geçen net maaşlarına ek olarak yatırılacak olan 2020 AGİ ücretleri, asgari ücret tespit komisyonunda belirlenen zam oranları ile belirlenmiş oldu. Peki 2020 yılının AGİ ücretleri ne kadar olacak? İşte, evli, bekar ve çocuk sahibi çalışanları yakından ilgilendiren 2020 yılının AGİ hesaplama tablosu.

26.12.2019 17:41 - Son Güncelleme: 26.12.2019 17:41
AGİ 2020 ücreti ne kadar oldu? İşte son dakika 2020 AGİ hesaplama tablosu

Kişinin bekar, evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ve 5 çocuklu olmasının haricinde eşinin çalışıp çalışmamasının da etki edeceği 2020 AGİ tutarı, aşağıdaki tabloya göre hesaplara yatırılacak. İşte, 2020 AGİ ücreti hesaplama tablosu;

AGİ 2020 ücreti ne kadar oldu? İşte son dakika 2020 AGİ hesaplama tablosu

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

AGİ 2020 ücreti ne kadar oldu? İşte son dakika 2020 AGİ hesaplama tablosu

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL

AGİ 2020 ücreti ne kadar oldu? İşte son dakika 2020 AGİ hesaplama tablosu

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

AGİ 2020 ücreti ne kadar oldu? İşte son dakika 2020 AGİ hesaplama tablosu

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İşte Kanal İstanbul Projesi'nden elde edilecek yıllık gelir! Yarısı bile dünya rekoru
İşte Kanal İstanbul Projesi'nden elde edilecek yıllık gelir! Yarısı bile dünya rekoru