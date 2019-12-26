GaleriEkonomi

Gözler orada! 2020 yılı emekli maaş zam oranı ne kadar olacak? Maaşlara yüzde kaç zam yapılacak?

Yeni yıl için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarına yapılacak zam oranını bekliyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Ocak'ta ise memur emeklilerine çifte zam göründü. Beklenti anketine göre yüzde 4 zamma yüzde 1.29'luk enflasyon farkı eklenecek. Peki, 2020 yılı emekli maaş zam oranı ne kadar olacak? Maaşlara yüzde kaç zam yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

26.12.2019 23:20 - Son Güncelleme: 26.12.2019 23:20
Gözler orada! 2020 yılı emekli maaş zam oranı ne kadar olacak? Maaşlara yüzde kaç zam yapılacak?

Emekliler Ocak ayına az bir zaman kala maaşlarına yapılacak zam oranını beklemeye başladı. Zamlar 6 aylık enflasyona göre belirlenecek.

Gözler orada! 2020 yılı emekli maaş zam oranı ne kadar olacak? Maaşlara yüzde kaç zam yapılacak?

Burada hedefteki enflasyona göre zammın yüzde 6'nın üzerinde olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 4 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını maaşlarında görecek. Peki, 2020 yılı emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? İşte merak edilenler...

Gözler orada! 2020 yılı emekli maaş zam oranı ne kadar olacak? Maaşlara yüzde kaç zam yapılacak?

2020 YILI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken; zam oranı beklenti anketine göre yüzde 6.29 olacak. En düşük maaş bin 256 liraya çıkabilecek.

Gözler orada! 2020 yılı emekli maaş zam oranı ne kadar olacak? Maaşlara yüzde kaç zam yapılacak?

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak.

Gözler orada! 2020 yılı emekli maaş zam oranı ne kadar olacak? Maaşlara yüzde kaç zam yapılacak?

1-6 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

-3 OCAK: Zam oranları belli olacak.

-17-27 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

-24-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü ortaya çıktı! Direksiyonunda biz varız!
Yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü ortaya çıktı! "Direksiyonunda biz varız!"