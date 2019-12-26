Gözler orada! 2020 yılı emekli maaş zam oranı ne kadar olacak? Maaşlara yüzde kaç zam yapılacak?
Yeni yıl için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarına yapılacak zam oranını bekliyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Ocak'ta ise memur emeklilerine çifte zam göründü. Beklenti anketine göre yüzde 4 zamma yüzde 1.29'luk enflasyon farkı eklenecek. Peki, 2020 yılı emekli maaş zam oranı ne kadar olacak? Maaşlara yüzde kaç zam yapılacak? İşte merak edilen detaylar...
26.12.2019 23:20
- Son Güncelleme: 26.12.2019 23:20
Burada hedefteki enflasyona göre zammın yüzde 6'nın üzerinde olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 4 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını maaşlarında görecek. Peki, 2020 yılı emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? İşte merak edilenler...
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