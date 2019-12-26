Gözler orada! 2020 yılı emekli maaş zam oranı ne kadar olacak? Maaşlara yüzde kaç zam yapılacak?

Burada hedefteki enflasyona göre zammın yüzde 6'nın üzerinde olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 4 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını maaşlarında görecek. Peki, 2020 yılı emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? İşte merak edilenler...