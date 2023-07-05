Yeni zamlı emekli memur maaşları ne zaman yatacak 2023? EYT, SSK, Bağkur emeklileri, memur zamlı enflasyon maaş farkları yattı mı? Temmuz ayı maaş ödeme takvimi 2023!
2023 Temmuz ayı emekli ve memur maaşlarının hangi tarihte yatacağı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından maaşlara yatacak zam oranı bu kapsamda netleşmiş olacak. Şimdi bütün gözler haziran ayı enflasyon verilerine kilitlendi. Peki, zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman hesaplara yatar? İşte detaylar...
05.07.2023 07:21 - Son Güncelleme: 05.07.2023 07:21
Memur ve emekli maaşları hangi tarihte yatıyor? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Enflasyon farkının da üzerine konulacağı maaş ödemeleri emekli ve memurlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, Yeni zamlı emekli memur maaşları ne zaman yatacak 2023? EYT, SSK, Bağkur emeklileri, memur zamlı enflasyon maaş farkları yattı mı? Temmuz ayı maaş ödeme takvimi 2023!
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK? 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI...
Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görecek.