En düşük emekli maaşı kaç TL oldu 2023? 5 Temmuz Emekli maaşlarına kaç TL, ne kadar zam geldi? SSK, Bağkur, EYT, 4C, Emekli Sandığı, Esnaf emeklisi zamlı tavan taban maaşları hesaplama
Emekliler Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı saati heyecanla bekliyor. Bu oranlar emekli maaşlarına yapılacak zammın belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Bugün itibariyle emeklilerin yeni maaşları netleşiyor. Temmuz ayındaki zam emekli maaşlarına önemli bir artış getirecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan altı aylık enflasyon verilerine dayanarak hesaplanan zam oranıyla birlikte maaşlar belirleniyor. Peki, En düşük emekli maaşı kaç TL oldu 2023? 5 Temmuz Emekli maaşlarına kaç TL, ne kadar zam geldi? İşte detaylar...
Yaklaşık 16 milyon emeklinin büyük bir heyecanla beklediği Temmuz ayı zam oranı bugün netlik kazanıyor. TÜİK'in ilk altı aylık enflasyon verilerine dayalı olarak belirlenen bu oran emekli maaşlarının artışını belirleyecek. Yaklaşık 16 milyon emeklinin büyük bir heyecanla beklediği Temmuz ayı zam oranı bugün açıklanıyor.
EMEKLİ ZAMMINDA ENFLASYON DETAYI
Emekli maaşı zammı 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz tarihinde açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrasında 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlattıklarını belirterek, "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.
Karakaş, Haziran ayı enflasyonunun 5 Temmuz'da açıklanacağını belirterek, "Şimdi elimizde 5 aylık enflasyon verisi var. Toplamda yüzde 15,26. Biz öncelikle memurlar ve dolayısıyla memur emeklilerine gelecek olan zammı değerlendirmeye alırsak, hepimiz biliyoruz Memur emeklilerinin zam oranı doğrudan doğruya mevcut çalışan memurların maaşına göre değişmektedir. Memurlara yapılacak olan zam prosedürü zaten bellidir; enflasyon farkı ve toplu iş sözleşmesini de öngörülen oran. Şu anda 5 aylık enflasyon farkı yüzde 6,72 ve artı yüzde 6'lık toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan bir zam oranı var. Bu da yüzde 12,72'ye tekabül ediyor. Elbette yarın Haziran ayı enflasyonda bununla eklenmesiyle birlikte yüzde 14 veya yüzde 15'i bulabilir. Ancak bu dönem memur maaşlarına yapılacak olan güncelleme ve memur emeklisine yapılacak olan güncellemede bu oranların dikkate alınmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.