En düşük emekli maaşı kaç TL oldu 2023? 5 Temmuz Emekli maaşlarına kaç TL, ne kadar zam geldi? SSK, Bağkur, EYT, 4C, Emekli Sandığı, Esnaf emeklisi zamlı tavan taban maaşları hesaplama

Karakaş, Haziran ayı enflasyonunun 5 Temmuz'da açıklanacağını belirterek, "Şimdi elimizde 5 aylık enflasyon verisi var. Toplamda yüzde 15,26. Biz öncelikle memurlar ve dolayısıyla memur emeklilerine gelecek olan zammı değerlendirmeye alırsak, hepimiz biliyoruz Memur emeklilerinin zam oranı doğrudan doğruya mevcut çalışan memurların maaşına göre değişmektedir. Memurlara yapılacak olan zam prosedürü zaten bellidir; enflasyon farkı ve toplu iş sözleşmesini de öngörülen oran. Şu anda 5 aylık enflasyon farkı yüzde 6,72 ve artı yüzde 6'lık toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan bir zam oranı var. Bu da yüzde 12,72'ye tekabül ediyor. Elbette yarın Haziran ayı enflasyonda bununla eklenmesiyle birlikte yüzde 14 veya yüzde 15'i bulabilir. Ancak bu dönem memur maaşlarına yapılacak olan güncelleme ve memur emeklisine yapılacak olan güncellemede bu oranların dikkate alınmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.