Memura %94 ek zam tablosu az evvel kesinleşti! Emekli Sandığı'na 15.500 TL + 5.000 TL seyyanen maaş! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı hesabı açıklandı! 11.800, 12.000 TL üstü alanlar...
Türkiye İstatistik Kurumu son dakika Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklıyor. Ve nihayet memur ve emeklinin maaşlarındaki Temmuz zammı oranı belli oluyor. Toplu sözleşmeye göre yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak olan memurların zam oranı kalem kalem hesaplandı. Peki, memur maaşları kaç TL oldu? Temmuz ayı memur maaşlarına kaç TL zam geldi? Öğretmen, polis, avukat, asker, mühendis maaşları kaç TL oldu? İşte detaylar...
Bugün memur ve memur işçisi, esnaf ve çiftçi emeklisi için oldukça sevinçli bir gün oluyor. Ülkemizde milyonlarca vatandaşın nefesini tutup beklediği son dakika haberi geldi. Memur, memur emeklisi, Bağkur ve SSK emeklisinin yılın 2. yarısında alacağı zam oranını belirleyecek enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanıyor. Peki, Temmuz 2023 memur maaşları kaç TL oldu? Kim, ne kadar zam alacak? İşte detaylar...
Peki, memurun temmuz zammı ne kadar olacak, nasıl belirlenecek? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, muhtemel alternatifleri sıraladı: "Memurun zam oranı bu hafta sonuna kalmadan belli olacak. Çarşamba günü enflasyon açıklandıktan sonra ya o günün akşamında zaten çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Bugün muhtemelen sayın Cumhurbaşkanımıza bir sunum yapıldı.