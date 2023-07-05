Memura %94 ek zam tablosu az evvel kesinleşti! Emekli Sandığı’na 15.500 TL + 5.000 TL seyyanen maaş! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı hesabı açıklandı! 11.800, 12.000 TL üstü alanlar...

Bugün memur ve memur işçisi, esnaf ve çiftçi emeklisi için oldukça sevinçli bir gün oluyor. Ülkemizde milyonlarca vatandaşın nefesini tutup beklediği son dakika haberi geldi. Memur, memur emeklisi, Bağkur ve SSK emeklisinin yılın 2. yarısında alacağı zam oranını belirleyecek enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanıyor. Peki, Temmuz 2023 memur maaşları kaç TL oldu? Kim, ne kadar zam alacak? İşte detaylar...