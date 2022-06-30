Yeni ZAMLI asgari ücret 6 bin 391 lira! Temmuz’dan itibaren geçerli olacak! Yüzde 20, 30, 40 zamla NET- BRÜT hesaplı asgari ücret tablosu...

Bugünkü kritik toplantı sonrası A Haber Muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş canlı yayında toplantıya ilişkin ilk izlenimlerini aktardı.

Uğurbaş toplantıya ilişkin şu detayları aktardı:

"Türk-İş tarafından yapılan ilk açıklamada toplantının olumlu geçtiği belirtildi. İşveren tarafının prim ve vergi desteği talebinin yinelendiği belirtildi. 6 bin 391 liralık bir talebi var Türk-İş'in. Türk İş Genel Sektereteri Nazmi Irgat yarın 3. bir toplantının olabileceğini ifade etti. Henüz yeri ve zamanı belli değil. Başkan Erdoğan 'haftasonuna kadar çalışmalar tamamlanacak biz de açıklayacağız.' demişti"