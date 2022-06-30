Memur ve emeklinin sevinçten ağzı kulaklarına varacak! %83 kümülatif artış! Temmuz’da 6 aylık enflasyonla 2. dev zam! 5 tabloda tüm MAAŞ HESAPLARI!

TEMMMUZ ZAMMINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ!

Başkan Erdoğan bir önceki gün Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu;

''Enflasyonda yaşanan ciddi yükseliş hepimizin canını sıkmıştır. Özellilkle enflasyondaki yükselişin yükünü bir müddet daha çekeceğiz. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz.

Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir.''