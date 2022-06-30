Memur ve emeklinin sevinçten ağzı kulaklarına varacak! %83 kümülatif artış! Temmuz'da 6 aylık enflasyonla 2. dev zam! 5 tabloda tüm MAAŞ HESAPLARI!
Temmuz zammı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak 6. enflasyon oranıyla hem memur hem de emekli kesimi rahata kavuşacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati emekli zammı hakkında "Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Haziran Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile enflasyon beklentisi yüzde 3,77 oldu. İşte TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon oranı ile Merkez Bankası'nın anketiyle emekli ve memur zammında güncel maaş hesaplaması...
Temmuz ayına 1 gün kalırken memur ve emeklilere yapılacak olan zam oranı gündemde en sıcak konular arasında yer almaya devam ediyor. Yeni zamlı maaşlarını almaya can atan milyonlarca kişi 6 aylık enflasyonla ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Resmi açıklamalar peş peşe gelirken yayımlanan güncel anketle birlikte yeni hesaplamalar da yapıldı. TÜİK'in Pazartesi açıklayacağı Haziran enflasyonu zam oranında belirleyici olacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada emekli ve memura enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağını duyurmuştu. İşte emekli ve memurlar için tablo halinde güncel maaş hesabı...
TEMMMUZ ZAMMINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ!
Başkan Erdoğan bir önceki gün Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu;
''Enflasyonda yaşanan ciddi yükseliş hepimizin canını sıkmıştır. Özellilkle enflasyondaki yükselişin yükünü bir müddet daha çekeceğiz. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz.
Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir.''
EMEKLİ ZAMMI HAKKINDA KRİTİK AÇIKLAMA
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, emekli ve memura enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağını belirterek, "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler, Türkiye Devleti onların yanındadır. Enflasyon oranının üzerinde kamu çalışanlarını koruyan bir düzenleme yapacağız." diye konuştu.
YÜZDE 40'LIK ZAM
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de "Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.