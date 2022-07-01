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Bayram ikramiyesi ödemelerinizi hemen alın: Bu ay aylık bağlanan da alacak! İşte kalem kalem bayram ikramiyeleri

Emekliler bu yılın ikinci bayram ikramiyesini yarından itibaren almaya başlıyor. Ödemeler 7 Temmuz'da tamamlanırken, bu ay aylık bağlananlar da yararlanacak.

Çığıl Ön Yener
01.07.2022 06:59 - Son Güncelleme: 01.07.2022 06:59
Bayram ikramiyesi ödemelerinizi hemen alın: Bu ay aylık bağlanan da alacak! İşte kalem kalem bayram ikramiyeleri

Bu ay tüm emeklilerin maaşı artarken, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi de ödenecek.

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Bayram ikramiyesi ödemelerinizi hemen alın: Bu ay aylık bağlanan da alacak! İşte kalem kalem bayram ikramiyeleri

Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye takvimi belli oldu. Ödemeler yarın başlayacak. İşte merak edilen soruların cevapları:

Bayram ikramiyesi ödemelerinizi hemen alın: Bu ay aylık bağlanan da alacak! İşte kalem kalem bayram ikramiyeleri

Kimler yararlanacak?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Bayram ikramiyesi ödemelerinizi hemen alın: Bu ay aylık bağlanan da alacak! İşte kalem kalem bayram ikramiyeleri

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

Bayram ikramiyesi ödemelerinizi hemen alın: Bu ay aylık bağlanan da alacak! İşte kalem kalem bayram ikramiyeleri

Ne zaman ödenecek?

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