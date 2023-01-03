En düşük emekli maaşı ve intibak + refah payı fişeği! 3.500, 4.000, 5000 TL maaş alanlar... 3 Ocak 2023 SGK-SSK-Bağkur, EYT emekli maaş zamları peş peşe belli oldu!
3 Ocak emekli maaş hesabı hakkında aramalar hız kazandı. Son veri açıklanıyor! 2023 Ocak ayının ilk günlerinden itibaren emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı heyecanla bekleniyordu. 2022 yılının ikinci altı ayında gerçekleşen enflasyon emekli ve memur maaşlarına yansıdı. Sosyal yardım miktarları da bu veriler sonrası arttı. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? İşte en yeni maaş tablosu haberimizde!
Toplamda 17.5 milyon emekli ve memuru ilgilendiren maaş zamları bugün belli oluyor. Geçtiğimiz ay asgari ücrete yapılan yüzde 54'lük zammın hemen ardından ayın ilk günüyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacağı belli olacak. Zam tutarı bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte kalem kalem hesaplanıyor. Milyonlarca kişi ise zamlı maaşlarını bu ay içerisinde alacak. Peki, En düşük emekli maaşı kaç TL oldu 2023? İşte en yeni maaş hesabı!
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Rakamın netleşmesine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulundu. Erdoğan, "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız" ifadelerini kulandı.
Ekonomistlerden enflasyon tahmini
Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39'dan yüzde 66,8'e düşmesi bekleniyor.
Ankette aralık ayı için aylık enflasyon tahminleri yüzde 1,4 ila yüzde 4,1 arasında yer alıyor.
5 aylık enflasyon farkı yüzde 14.5 oldu
TÜİK, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyonunu açıkladı ve TÜFE'de 5 aylık enflasyon yüzde 14.5 oldu. Açıklanan bu enflasyon rakamına göre bugün için memur emeklileri açısından yüzde 7'lik enflasyon farkı oluşmuş durumda. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 8'lik zam oranına enflasyon farkı da eklendiğinde emekli memurların şimdiden 2023 başında alacağı zam oranı yüzde 15 oldu. Asıl zam oranı TÜİK, 2022'nin Ocak-Aralık dönemi 6 aylık enflasyon rakamını açıkladığında kesinleşecek. 5 aylık enflasyona göre en düşük memur emeklisinin aylığı da 6 bin 800 liraya çıkacak
2022 yılının başında ise memur emeklilerinin hem toplu sözleşmeden hem de enflasyon farkından kaynaklı zam oranı yüzde 27.47 olmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu görevlilerine, toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 2.5 oranında ilave artış yapılacağını açıklamış; ardından ek zam önerisi yasa tasarısı olarak Meclis'e gönderilerek, yasalaşmıştı. Bu kapsamda memur emeklileri 2022'nin ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı almıştı. Bu yılın temmuz ayında ise memur emeklileri yine toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte maaşlarını yüzde 41.69 zamlı almıştı. Böylece memur emeklilerinin 2022'de toplam zam oranı yüzde 72'yi geçmişti.