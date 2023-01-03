En düşük emekli maaşı ve intibak + refah payı fişeği! 3.500, 4.000, 5000 TL maaş alanlar... 3 Ocak 2023 SGK-SSK-Bağkur, EYT emekli maaş zamları peş peşe belli oldu!

2022 yılının başında ise memur emeklilerinin hem toplu sözleşmeden hem de enflasyon farkından kaynaklı zam oranı yüzde 27.47 olmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu görevlilerine, toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 2.5 oranında ilave artış yapılacağını açıklamış; ardından ek zam önerisi yasa tasarısı olarak Meclis'e gönderilerek, yasalaşmıştı. Bu kapsamda memur emeklileri 2022'nin ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı almıştı. Bu yılın temmuz ayında ise memur emeklileri yine toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte maaşlarını yüzde 41.69 zamlı almıştı. Böylece memur emeklilerinin 2022'de toplam zam oranı yüzde 72'yi geçmişti.