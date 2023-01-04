Ocak 2023'te EYT, emekli, memura %30 ZAM + Refah Payı + İntibak farkı! 17.5 milyon için son veri: Emekliye 5.500 TL, Memura 14 bin TL maaş...
Ocak zammı için beklenen gün geldi çattı. Emekli ve memurların maaşları için gözler 3 Ocak tarihine çevrilmişti. Yaklaşık 13 milyon emekli, 4 milyondan fazla memurun beklediği enflasyon rakamları bugün açıklandı. Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirledi. Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında, emekli ve memur zammını %30'a çıkardığını duyurdu. Peki, en düşük emekli memur maaşı kaç TL oldu? 2023 emekli memur EYT'lilerin maaş zammı kaç TL olacak? İşte tüm detaylar!
04.01.2023 13:40 - Son Güncelleme: 04.01.2023 13:43
Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oldu. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memur ve memur emeklileri için 6 aylık zam oranı netleşti.
Memur ve Emekli maaş artış oranı %30'a çıktı.
SSK BAĞKUR ESKİ- YENİ MAAŞLAR %30 ZAMLI
4300 1,3 5590
4400 1,3 5720
4500 1,3 5850
4600 1,3 5980
4700 1,3 6110
4800 1,3 6240
4900 1,3 6370
5000 1,3 6500
5100 1,3 6630
5200 1,3 6760
5300 1,3 6890
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELEDİ! Yeni zam oranı yüzde 30 oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?