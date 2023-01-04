Ocak 2023'te EYT, emekli, memura %30 ZAM + Refah Payı + İntibak farkı! 17.5 milyon için son veri: Emekliye 5.500 TL, Memura 14 bin TL maaş...

Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oldu. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memur ve memur emeklileri için 6 aylık zam oranı netleşti.

Memur ve Emekli maaş artış oranı %30'a çıktı.