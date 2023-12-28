Yeni yılda emekliye %50.35 zam ortaya çıktı! En düşük maaş alan SSK- BAĞ-KUR'luya %12'lik refah payı dahil edilecek! Ocak 2024'te verilecek net oranlar

Milyonlarca emekli ve memur, maaşlarındaki güncellemeleri merakla beklerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'e yönelik kararıyla birlikte asgari ücrette yüzde 12'lik bir refah payı belirlendi. Emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaş artışları da kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Bu kapsamda asgari ücrete uygulanan 12 puanlık refah payının emeklilere de uyarlanması bekleniyor...
2024 yılı yeni gelirlerle başlayacak. Yeni asgari ücret 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girerken, memurlar ve emekliler de Ocak'ta maaşlarına yansıyacak zamlarını ayın 3'ünde öğrenecek.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak veriler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammını, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik toplu sözleşme artışına ilave eklenecek enflasyon farkını ortaya koyacak.