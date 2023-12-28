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Yeni yılda emekliye %50.35 zam ortaya çıktı! En düşük maaş alan SSK- BAĞ-KUR'luya %12'lik refah payı dahil edilecek! Ocak 2024'te verilecek net oranlar

Memurlarla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayı zam oranlarını merakla beklerken, aynı zamanda refah payı müjdesine de odaklanmış durumda. 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni asgari ücret, çalışanlar arasında merakla beklenirken, memurlar ve emekliler de Ocak ayında maaşlarına yansıyacak zamlarını 3 Ocak'ta öğrenecek. Peki, en düşük emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte en yeni hesaplamalar haberimizde...

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 18:08 Güncelleme 28 Aralık 2023, 18:26
Yeni yılda emekliye %50.35 zam ortaya çıktı! En düşük maaş alan SSK- BAĞ-KUR’luya %12’lik refah payı dahil edilecek! Ocak 2024’te verilecek net oranlar 1

Milyonlarca emekli ve memur, maaşlarındaki güncellemeleri merakla beklerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'e yönelik kararıyla birlikte asgari ücrette yüzde 12'lik bir refah payı belirlendi. Emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaş artışları da kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Bu kapsamda asgari ücrete uygulanan 12 puanlık refah payının emeklilere de uyarlanması bekleniyor...

Yeni yılda emekliye %50.35 zam ortaya çıktı! En düşük maaş alan SSK- BAĞ-KUR’luya %12’lik refah payı dahil edilecek! Ocak 2024’te verilecek net oranlar 2

2024 yılı yeni gelirlerle başlayacak. Yeni asgari ücret 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girerken, memurlar ve emekliler de Ocak'ta maaşlarına yansıyacak zamlarını ayın 3'ünde öğrenecek.

Yeni yılda emekliye %50.35 zam ortaya çıktı! En düşük maaş alan SSK- BAĞ-KUR’luya %12’lik refah payı dahil edilecek! Ocak 2024’te verilecek net oranlar 3

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak veriler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammını, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik toplu sözleşme artışına ilave eklenecek enflasyon farkını ortaya koyacak.

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