Yeni yılda emekliye %50.35 zam ortaya çıktı! En düşük maaş alan SSK- BAĞ-KUR'luya %12'lik refah payı dahil edilecek! Ocak 2024'te verilecek net oranlar

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Milyonlarca emekli ve memur, maaşlarındaki güncellemeleri merakla beklerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'e yönelik kararıyla birlikte asgari ücrette yüzde 12'lik bir refah payı belirlendi. Emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaş artışları da kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Bu kapsamda asgari ücrete uygulanan 12 puanlık refah payının emeklilere de uyarlanması bekleniyor...