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ASGARİ ÜCRET TAMAM ŞİMDİ SIRA MEMUR VE EMEKLİLERDE! Gözler 3 Ocak’a çevrildi! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur’lunun zamlı maaşı…

Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği rakam dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. 2024 asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk artış birçok ödemeleri de yükseltti. Asgari ücret rakamının netleşmesinin ardından gözler memur ve emeklilerin maaşlarına çevrildi. 3 Ocak'taki veriye kilitlenen memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lu zamlı maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklandı. İşte 5 aylık enflasyon verisiyle memur ve memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lunun zamlı maaşları...

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 18:12 Güncelleme 28 Aralık 2023, 18:20
ASGARİ ÜCRET TAMAM ŞİMDİ SIRA MEMUR VE EMEKLİLERDE! Gözler 3 Ocak’a çevrildi! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur’lunun zamlı maaşı… 1

2024 asgari ücretin brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş net 17 bin 2 lira olmasıyla birlikte gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi.

Memur maaşları ve memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları, enflasyonun 6 aylık farkına göre şekillenecek.

ASGARİ ÜCRET TAMAM ŞİMDİ SIRA MEMUR VE EMEKLİLERDE! Gözler 3 Ocak’a çevrildi! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur’lunun zamlı maaşı… 2

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı da belli oldu.

ASGARİ ÜCRET TAMAM ŞİMDİ SIRA MEMUR VE EMEKLİLERDE! Gözler 3 Ocak’a çevrildi! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur’lunun zamlı maaşı… 3

Enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti.

Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

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