ASGARİ ÜCRET TAMAM ŞİMDİ SIRA MEMUR VE EMEKLİLERDE! Gözler 3 Ocak’a çevrildi! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur’lunun zamlı maaşı…

2024 asgari ücretin brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş net 17 bin 2 lira olmasıyla birlikte gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi.
Memur maaşları ve memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları, enflasyonun 6 aylık farkına göre şekillenecek.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı da belli oldu.
Enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.
Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti.
Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.