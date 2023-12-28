ASGARİ ÜCRET TAMAM ŞİMDİ SIRA MEMUR VE EMEKLİLERDE! Gözler 3 Ocak’a çevrildi! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur’lunun zamlı maaşı…

1 2024 asgari ücretin brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş net 17 bin 2 lira olmasıyla birlikte gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Memur maaşları ve memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları, enflasyonun 6 aylık farkına göre şekillenecek.

2 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU? Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı da belli oldu.

