Primi eksik olan EYT'liler için yeni liste belli oldu! 1.4 milyon SGK'lı kapsama alındı! 1 günle kazanın: 2000-2007-2009 sonrası sigortalılar...

Yaklaşan yeni yıl, erken emeklilik düşünenler için borçlanma ve ihya yollarında önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek olan asgari ücret artışı, bu süreçte borçlanma ve ihya tutarlarını etkileyecek. İşte detaylar...

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Örneğin, 13.414 lira olan brüt asgari ücrete göre, doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar her gün için ödedikleri 143,09 lira yerine 1 Ocak itibariyle 213,35 lira ödeyecekler. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 4.292 lira 64 kuruştan, 6.400 lira 76 kuruşa yükselecek.