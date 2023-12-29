Primi eksik olan EYT'liler için yeni liste belli oldu! 1.4 milyon SGK'lı kapsama alındı! 1 günle kazanın: 2000-2007-2009 sonrası sigortalılar...

Yaklaşan yeni yıl, erken emeklilik düşünenler için borçlanma ve ihya yollarında önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek olan asgari ücret artışı, bu süreçte borçlanma ve ihya tutarlarını etkileyecek. İşte detaylar...
Borçlanma Tutarları ve Asgari Ücret Artışı:
Eksik primini tamamlamak isteyenler için borçlanma tutarları, brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte, günlük borçlanma tutarları artırılarak revize edildi.
Örneğin, 13.414 lira olan brüt asgari ücrete göre, doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar her gün için ödedikleri 143,09 lira yerine 1 Ocak itibariyle 213,35 lira ödeyecekler. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 4.292 lira 64 kuruştan, 6.400 lira 76 kuruşa yükselecek.