Yeni yıl geldi ŞOK aktüel ürünler KATALOĞU çıktı! 2x70 adet 20 TL'ye satışta! Bedava gibi dağıtılıyor! Giyim, elektronik aletler...
ŞOK'un 2023 yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı.
01.01.2023 12:59 - Son Güncelleme: 01.01.2023 12:59
ŞOK'un aktüel ürünlet kataloğu çıktı. Bu hafta tüm ŞOK marketlerde indirimler başladı. 2023 yılında yeni kampanyayı duyuran ŞOK marketleri güncel kataloğu yayımladı. 25 TL üzeri alışverişlerde 2x70 adet Sleepy Extra Islak Havlu 20 TL'ye düştü. İşte tüm indirimli ürünler...