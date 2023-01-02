Dev indirim başladı! 1 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu! Vera Ayçiçek yağı, Mistral tuvalet kağıdı fiyatı düştü! 29,90 TL! Pirinç, sıvı yağ...

Yeni yıl geldi 2023'ün ilk indirimli ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı, pirinç ve daha onlarca üründe dev indirim başladı. Vatandaşlar Pazar sabahı alışveriş yapmak için hazırlığa girişti. Bu noktada A101'in aktüel ürünler kataloğu ilgi gördü. Peki bu hafta hangi ürünlerde ne kadarlık indirim yapıldı? İşte 1 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu...