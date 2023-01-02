Dev indirim başladı! 1 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu! Vera Ayçiçek yağı, Mistral tuvalet kağıdı fiyatı düştü! 29,90 TL! Pirinç, sıvı yağ...
A101 1 Ocak 2023 tarihli aktüel ürünler listesi belli oldu. Yılbaşı indirimleriyle gündeme gelen A101 aktüel kataloğunda bu hafta gıda, teknolojik aletler ve beyaz eşyada indirim başladı. İşte A101 aktüel 1 Ocak kataloğu tam listesi
02.01.2023 11:08 - Son Güncelleme: 02.01.2023 11:08
Yeni yıl geldi 2023'ün ilk indirimli ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı, pirinç ve daha onlarca üründe dev indirim başladı. Vatandaşlar Pazar sabahı alışveriş yapmak için hazırlığa girişti. Bu noktada A101'in aktüel ürünler kataloğu ilgi gördü. Peki bu hafta hangi ürünlerde ne kadarlık indirim yapıldı? İşte 1 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu...