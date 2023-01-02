1978, 1986, 1993, 1999 ayrı 2000-2003-2007-2009 ayrı! Yaşı 42, 50, 52 + 1 Şubat + geriye çeken prim + yaşsız... Torbadaki 1. grup EYT'li VASFINDA!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve erken emeklilik bekleyenleri ilgilendiriyor. 2 müjde birden! Yaşa takılanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçtiğimiz günlerde EYT açıklaması gelmişti. Erken emeklilikte de 6 yıl detayı yoğun ilgi görüyor. Peki kimler 6 yıl erken emekli olabilir? EYT yasasında son durum ne? Doğum, askerlik borçlanması nedir? EYT'liler nasıl emekli olabilecek? Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? Borçlanma kimlere ne kazandıracak?
EYT müjdesinin duyurulmasının hemen akabinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca kişiye emeklilik yolunu açan EYT yasasının yürürlüğe girmesi beklenirken bir yandan da vatandaşlar kafalarında soru işareti oluşturan konulara ilişkin bilgileri öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Özellikle ilk maaş ödemesi, emeklilik başvurusu ve borçlanmaya yönelik araştırmalar yoğun şekilde yapılıyor. Peki EYT süreci ne zaman başlayacak? Başvurular ne zaman vve nasıl yapılacak? İşte merak edilenler...
Öncelikle EYT'de son durum ne ona bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesine ilişkin, "Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi.
* Kim, ne zaman emekli olacak?
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler uygulama yürürlüğe girer girmez emeklilik başvurusu yapabilecek. Prim ya da yılı tamamlayamayanlar da şartları sağladıklarında emeklilik imkanı elde edecek.
* Ne zaman yürürlüğe girecek?
Tasarı Ocak ayında TBMM gündemine gelip yasalaşacak. Düzenleme Meclis'ten geçtikten ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Eğer yasada yürürlük tarihi Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olarak belirlenmişse, bu tarihten itibaren başvuru süreci başlayacak. Yapılan açıklamalar düzenlemenin yasalaşır yasalaşmaz yürürlüğe gireceği yönünde. Ancak her şey Meclis sürecinde belli olacak.
* Nasıl başvurulacak?
SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olacaklar Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine giderek ya da e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar çalıştığı kuruma dilekçe verecek. E-Devlet başvuruda şu yol izlenecek:
- e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklanacak.
- Sayfada çıkan yeni başvuru sekmesi tıklanacak.
- Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığını' seçilecek.
- SSK kapsamında aylık talep edecekler '4A', Bağkur kapsamına girenler ise '4B' seçeneğini işaretleyecek.
- Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonuna tıklanacak.