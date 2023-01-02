1978, 1986, 1993, 1999 ayrı 2000-2003-2007-2009 ayrı! Yaşı 42, 50, 52 + 1 Şubat + geriye çeken prim + yaşsız... Torbadaki 1. grup EYT’li VASFINDA!

* Ne zaman yürürlüğe girecek?

Tasarı Ocak ayında TBMM gündemine gelip yasalaşacak. Düzenleme Meclis'ten geçtikten ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Eğer yasada yürürlük tarihi Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olarak belirlenmişse, bu tarihten itibaren başvuru süreci başlayacak. Yapılan açıklamalar düzenlemenin yasalaşır yasalaşmaz yürürlüğe gireceği yönünde. Ancak her şey Meclis sürecinde belli olacak.