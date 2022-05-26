Yeni mezunlar 9 ay, tecrübeliler 3 ay taksit erteleyebilecek! 66 TL’lik ödemeye 50 bin TL’lik kredi müjdesi geldi

Vakıfbank'tan Yeni Mezun Avukatlara Özel İhtiyaç Kredisi!

Vakıfbank'ın avukatlar için geliştirmiş olduğu avukat kredisi kampanyasının ilk adımı, yeni mezun avukatlara seslendi. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre yeni mezun olmuş olan ve en fazla 1 yıldır avukatlık yapan vatandaşlara 36 ay vade karşılığında, 20 bin TL üst limitli kredi hizmeti sunulacağı bilgisi kaydedildi.