Yeni mezunlar 9 ay, tecrübeliler 3 ay taksit erteleyebilecek! 66 TL'lik ödemeye 50 bin TL'lik kredi müjdesi geldi
Türkiye'nin en önemli bankalarından birisi olan ve kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, geliştirdiği kredi kampanyalarına bir yenisini daha ekleyerek bu kez de avukatlar için özel olarak kredi hizmeti vereceğini açıkladı. Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan avukat kredisi kampanyasının ayrıntılarını belli oldu.
Avukatların nakit sıkışıklıklarını çözüme kavuşturabilmek adına girdikleri arayış sürecine, kamu bankalarından olan Vakıfbank'tan müjdeli haber geldi. Banka, resmi internet sitesi aracılığı ile yayınlamış olduğu yeni kampanyası kapsamında, yalnızca avukat olan vatandaşların yararlanabilecekleri özel bir kredi hizmeti sunacağını bildirdi.
Vakıfbank'tan Yeni Mezun Avukatlara Özel İhtiyaç Kredisi!
Vakıfbank'ın avukatlar için geliştirmiş olduğu avukat kredisi kampanyasının ilk adımı, yeni mezun avukatlara seslendi. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre yeni mezun olmuş olan ve en fazla 1 yıldır avukatlık yapan vatandaşlara 36 ay vade karşılığında, 20 bin TL üst limitli kredi hizmeti sunulacağı bilgisi kaydedildi.
Vakıfbank'tan Tecrübeli Avukatlara Özel İhtiyaç Kredisi
Vakıfbank tarafından yapılan duyuruya göre avukat kredisi kapsamında tecrübeli avukatlara 125 bin TL üst limitli hizmet verileceği bildirildi.