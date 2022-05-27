Bugünden satışa çıktı! ŞOK'ta ikinci şok! Aktüel ürünler: Saç şekillendirici tarak, tıraş makinesi, kahvaltı takımı, koltuk takımı, TV ünitesi...

ŞOK beklenen aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Müşterilerine büyük sürprizler hazırlayan zincir marketleri kampanyasının detaylarını da açıkladı. Bu hafta çılgın indirim vatandaşları bekliyor. Mayıs bitene kadar indirimden satılmaya devam edecek. Hem gıda hem elektonik- teknolojik ürünlerde şok kampanyalar yapıldı. Peki Mayıs 2022 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte İşte tam katalog listesi...