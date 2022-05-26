SON DAKİKA: BDDK'dan flaş kripto para açıklaması!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, kripto para konusunda, dünyada çoğu ülkede yasal düzenleme olmadığını söyledi. Akben, kafalardaki karışıklığın giderilmesi için Türkiye'de yasal düzenlemeler yapılmaya çalışıldığını belirtti.
Konferansa BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Katılım Bankaları Birliği Başkanı Osman Çelik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile akademisyenler ve öğrenciler yer aldı. Programda konuşan BDDK Başkanı Akben, bankalara uzaktan kimlik tespiti yöntemini kullanarak müşterilerle elektronik ortamda sözleşme yapabilme imkanı sağladıklarını söyledi.
Akben, ilerleyen zamanlarda hem genel finans sektörü hem katılım finans sektörünü hem de muhasebe uygulamalarını derinden etkileyebilecek konulardan biri olan finansal hizmetlerin dijitalleşmesi olduğunu aktardı.
Akben, kripto para konusunun insanların kafasını karıştırdığını, dünyada birçok ülkede bu alanda düzenleme yapılmadığını ve Türkiye'de gerekli toplantıların yapıldığını dile getirdi.
"Kripto para düzenlemesiyle ilgili dijital tarafta ne yapılabilir konusundaki Ankara toplantısından buraya geldim. Elbette kripto para konusunda da çalışmalar var. Kafalar karışık bu konuda. Bu konuda dünyanın birçok ülkesinde henüz bir düzenleme yapılmamış. Bu para neyin yerini alacak, sistem nereye evrilecek. Yeni olan bir şeye karşı çekince her zaman olduğu gibi dikkatli davranma şeklinde gerçekleşiyor. Biz İslami finans tabirini katılım finans olarak kullanıyoruz. Katılım finans çalışmaları kanununda son safhalara geldik. Ülkemizde bankacılık hakim bir sistemden bahsediyoruz. Katılım bankalarının sektör içindeki payı yüzde 8'lerde ama sermaye içindeki payı yüzde 5'lerde. Krediler tarafında yüzde 10'larda. KOBİ kredileri tarafında ise yüzde 30'larda. Ülkemizde de bir tasarruf açığı var. Büyümek istiyoruz haliyle yabancı kaynak sağlamak istiyoruz. Son dönemlerde dünyada bir enflasyon problemi yaşıyoruz, enerji problemi yaşıyoruz. Bundan en fazla etkilenen ülkelerden de birisiyiz.