Yeni maaşa yeni promosyon I Emeklilerin ödemeleri arttı! Bankalar promosyon miktarlarını yükseltti: Şartlara dikkat

Emeklilerin Temmuz'da aldıkları enflasyon oranındaki maaş artışının ardından bankalar da promosyon miktarlarını yükseltti. Yeni kampanyalarla rakam 24 bin liraya kadar çıktı. Eski sözleşmeleri yenileyen aradaki farkı alabilecek.
Temmuz ayında emekliler ile memurlar için yeni maaş artışları yapıldı. SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 24.73 enflasyon artışı alırken, memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı yüzde 19.31 oldu.
Öte yandan Meclis'ten geçen yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12.500 TL'ye yükseltildi. Maaş artışları sonrası bankalar da promosyon kampanyalarını yeniledi. En yüksek ödemeler 24 bin liraya kadar yükseldi.
DİLİMLER DEĞİŞTİ
Daha önce promosyon alanlar açısından maaşları yükseldiği için farklı dilime geçenler için ek ödeme alma imkanı da doğdu. 10 bin liranın altı, 10 bin- 15 lira arası, 15 bin- 20 bin lira arası ve 20 bin lira üstü şeklinde belirlenen maaş dilimleri değişenler, bankalarına müracaat ederek yeni promosyonlarını alabilecek.